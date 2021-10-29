Речь идет о рейсах из Киева в Николаев, Ужгород и Черновцы. Об этом сообщила PR-менеджер авиаперевозчика Ирина Левенко.
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Windrose приостановит полеты по трем внутренним маршрутам
Как известно, полеты по маршруту Киев – Николаев приостановлены из-за низкого спроса, а в Ужгород и Черновцы – из-за возможных проблем с полетами в зимний период.
Windrose провела комплексный аудит аэропортов Ужгород и Черновцы и предоставила рекомендации руководству по улучшению технических факторов, влияющих на выполнение рейсов в зимний период.
– объяснила Левенко.
Она добавила, что, как только все замечания будут устранены, рейсы возобновят. Однако не уточнила, о каких именно факторах говорится.
Отмечается, что ранее Windrose приостановила полеты по маршруту Киев – Кривой Рог по коммерческим причинам.
Куда будет летать Windrose зимой
Внутренняя сеть во время зимней навигации авиаперевозчика будет содержать 5 маршрутов.
Можно будет улететь из Киева во:
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Днепр;
- Запорожье;
- Харьков.
Заметим, ранее Windrose Airlines позволили совершать полеты по 20 чартерным направлениям к морским и зимним курортам.