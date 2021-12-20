Авіаперевізник пропонує для дітей віком від 2 до 12 років квитки усього за 1 долар. Втім, акція діє лише за одним маршрутом.

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Windrose: квитки для дітей за 1 долар

Так, акційна пропозиція діє тільки на рейсах за напрямком Київ – Львів – Київ.

За умовами акції, діти можуть здійснювати переліт лише у супроводі дорослого. Квиток бронюється спільно на дитину та осіб, що її супроводжують.

Зверніть увагу! Знижка діє та поширюється на рейси з 19 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року.

Щоб отримати знижку, потрібно використати промокод SVIATOLVIV2022. Його слід ввести на останньому кроці бронювання, після внесення паспортних даних та перед оплатою.



Ввести промокод потрібно на останньому кроці бронювання / lowcost.ua

Як відомо, знижка застосовується до тарифу Стандарт та не поширюється на аеропортові збори.

Зазначається, що квитки, придбані за акційними промокодами, не можна повернути, обміняти, змінити дати перельоту та дані пасажира.

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Куди Windrose літає взимку

Українська авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") призупинила польоти за трьома внутрішніми маршрутами. Так, внутрішня мережа під час зимової навігації авіаперевізника міститиме 5 маршрутів.

Можна буде полетіти з Києва до:

Львова;

Івано-Франківська;

Дніпра;

Запоріжжя;

Харкова.

Зауважимо, раніше Windrose Airlines дозволили здійснювати польоти за 20 чартерними напрямками до морських та зимових курортів.