Индия упростила правила въезда для иностранцев: что нового
Источник:Indianexpress.com
Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.
Новые правила вступят в силу 14 февраля. Соответствующее постановление правительства было обнародовано в четверг.
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Индия отменяет обязательный карантин для иностранцев
Так, с 14 февраля Министерство здравоохранения Индии отменило 7-дневный карантин для прибывающих.
Теперь туристы должны самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия и изолироваться в случае симптомов COVID-19.
Международным путешественникам больше не нужно будет сидеть на карантине в течение семи дней или проходить тестирование в аэропорту, если они приезжают из страны риска,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что среди общего количества пассажиров на рейсе только 2% будут избирательно проходить тест на коронавирус. Они смогут покинуть аэропорт сразу после получения отрицательного результата.Интересно! В эмирате Рас-эль-Хайма полностью покрывают расходы на обсервацию в отеле, если по прибытию у туриста обнаружили положительный результат теста на коронавирус.
Условия, которые останутся в Индии
В то же время обязательными будут сертификаты о вакцинации и результатах тестов на COVID-19. Некоторым путешественникам нужно выполнить оба условия, а другим, в частности, украинцам – достаточно сертификата.
Дополнительно перед поездкой необходимо зарегистрироваться на правительственном портале Air Suvidha.
Также на фоне того, что волна "Омикрона" в стране затихла, правительство, кроме карантина, отменило и повторное тестирование на 8-й день прибытия.
COVID-19 в Индии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 11 февраля 2022 года в Индии выявлено 42 536 137 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 507 208 летальных;
- В то же время 41 331 158 человек побороли болезнь.