Как получить больше, чем вы оплатили: невидимые правила сервиса в путешествиях
- Пассажиры могут получить бесплатные услуги или небольшие подарки на борту самолета, например, во время празднования дня рождения или в случае длительных задержек рейсов.
- Вежливое поведение может поощрить персонал предоставить бесплатные бонусы или дополнительные услуги, тогда как требовательность обычно не мотивирует к этому.
В сфере обслуживания, как в отелях, так и во время авиаперелетов, большое значение имеет не только формальный сервис, но и человеческое отношение к персоналу. Как отмечают работники индустрии, вежливость, спокойное общение и отсутствие требовательного тона могут влиять на качество опыта даже больше, чем ожидания клиента.
Бортпроводник одной из бюджетных авиакомпаний рассказал, что пассажиры могут иногда получить дополнительные услуги или небольшие "подарки" во время полета без доплаты, пишет Mirror.
Какие бесплатные услуги можно получить в самолете?
По его словам, в некоторых случаях экипаж может сделать исключение. Например, если пассажиры празднуют день рождения или годовщину, им могут бесплатно приготовить чай или кофе или добавить символический жест внимания, чтобы сделать полет более приятным.
Также персонал иногда подчеркивает особые моменты, если пассажир покупает напиток или алкоголь, добавляя небольшие детали сервиса. Отдельно он объяснил, что бесплатное обслуживание может появляться и в непредсказуемых ситуациях. Например, во время длительных задержек рейсов из-за авиадиспетчерских ограничений или загруженности воздушного пространства.
В таких случаях, когда пассажиры вынуждены долго находиться на борту, авиакомпания может предложить комплиментарные напитки или легкие закуски. В то же время в обычных условиях все дополнительные услуги остаются платными. Пассажиры могут заказывать еду и напитки через бортовую систему заказов по QR-коду, выбирая позиции прямо со своего места, а оплата осуществляется при получении заказа.
Также не забываем за просто вежливое поведение. Такая схема действительно часто работает в гостиничном сервисе. Как отмечает пользователь на платформе Reddit, который ранее работал в отеле, сотрудники действительно могут предоставлять клиентам определенные бесплатные бонусы или дополнительные услуги просто за вежливое и уважительное поведение.
Далее он объясняет, что худший подход – это требовательность или ощущение "мне что-то должны". В таких случаях персонал обычно не имеет мотивации что-то дополнительно предлагать и ограничивается стандартным сервисом. Зато значительно эффективнее работает спокойное, доброжелательное общение и благодарность за усилия работников, а не только за конечный результат.
Какие еще советы стоит знать туристам?
Мы уже рассказывали, как путешествовать заграницей, если не знаешь английского языка. Можно искать в соцсетях группы "Украинцы в (любая страна или город)". Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в разных странах мира, поэтому земляков можно найти везде.
Или же, после каких историй украинских туристов вы не захотите пользоваться некоторыми вещами в отелях. Например, электрочайники в отелях используются для стирки различных вещей, поэтому рекомендуется иметь свой маленький туристический чайник.
