Туристы, привитые вакциной AstraZeneca-Covishield, могут посещать еще одну европейскую страну

Евросоюз признает 4 вакцины – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, но AstraZeneca-Covishield до сих пор не вошла в этот перечень. Однако есть государства, которые все же принимают туристов, привитых этой вакциной.

Страны ЕС могут самостоятельно, вне контроля регулятора ЕМА, признавать или нет вакцины, одобренные ВОЗ. Covishield уже признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Швейцария и теперь Бельгия.

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Бельгия признает Covishield, вакцину AstraZeneca, произведенную SerumInstIndia и распространяемую COVAX, – заявила Бельгия в Индии через сообщение в Twitter.

В заметке также говорится о том, что это важное решение для Индии, Непала, Бутана, Шри-Ланки, Мальдив и Бангладеша в борьбе с неравенством вакцин.

Отмечается, что власть Бельгии заказала более семи миллионов доз вакцины против AstraZeneca; однако сейчас их вводят людям старше 41 года из-за редких случаев тяжелых побочных эффектов.