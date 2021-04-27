Как известно, видеоролик был размещен на портале PornHub. И до того, как он был заблокирован, успел набрать больше миллиона просмотров.

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Правоохранители, которые занимаются расследованием инцидента, считают, что запись, оскорбляющая чувства верующих, могла быть сделана еще в 2020 году.

Сейчас открыто уголовное дело по статье о публичном непристойном поведение. Власть выясняет, находятся ли туристы на острове.

Если вину россиянки докажут, то ей грозит до двух лет и семи месяцев лишения свободы.

По информации LifeShot, девушкой оказалась 22-летняя Вероника Трошина. Она "выступает" под ником Mihanika69. Это производное от имени и имени ее постоянного "партнера" – Михаила. С ним актриса и записывает все свои ролики.

Отмечается, что пара "предпринимателей" специализируется на любительском порновидео, которое снимают дома или на природе. Потом продают контент на PornHub и другие площадки.