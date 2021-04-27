Як відомо, відеоролик було розміщено на порталі PornHub. І до того, як він був заблокований, встиг набрати більше як мільйон переглядів.

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Правоохоронці, які займаються розслідуванням інциденту, вважають, що запис, що ображає почуття вірянин, міг бути зроблений ще у 2020 році.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про публічну непристойну поведінку. Влада з'ясовує, чи туристи перебувають на острові.

Якщо провину росіянки доведуть, то їй загрожує до двох років і семи місяців позбавлення волі.

За інформацією LifeShot, дівчиною виявилася 22-річна Вероніка Трошина. Вона "виступає" під ніком Mihanika69. Це похідне від її імені та імені її постійного "партнера" – Михайла. З ним актриса і записує всі свої ролики.

Зазначається, що пара "підприємців" спеціалізується на аматорському порновідео, яке знімають вдома або на природі. Потім продають контент на PornHub і інші майданчики.