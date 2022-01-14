Азербайджан отменил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие почти 2 года
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Строгие ограничения для граждан Украины относительно возможности попасть на территорию Азербайджана действовали с марта 2020 года. Но теперь их не будет.
Азербайджан 13 января разрешил въезд вакцинированным путешественникам. Впрочем, при наличии и отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
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Азербайджан изменил правила въезда для украинцев
Азербайджан упразднил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие с 2020 года. Такое решение принял местный кабинет министров 13 января.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Обновленные условия попадания на азербайджанскую территорию уже можно увидеть и на сайте МИД.
Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев,
– написал Кулеба.
Как попасть в Азербайджан: что изменилось для украинцев
Ранее туристические путешествия в Азербайджан для украинцев были недоступны – причем уже почти 2 года, с марта 2020 года. Но теперь мы можем попасть в эту страну. Для этого нужно:
- Путешествовать воздушным транспортом.
- Быть вакцинированным против COVID-19 (любой вакциной).
- Иметь документ для подтверждения вакцинации ("желтый" сертификат от семейного врача не примут, не сработает и приложение "Дия" – но подходит бумажный документ с QR-кодом, распечатанным из PDF, полученного на портале "Дия").
- А еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста (тест на антиген не примут) на коронавирус, который делали в течение 72 часов до вылета.
Еще важные новости для путешественников:
- Ryanair отменил к марту 7 рейсов из Украины.
- Кипр несколько ослабил условия въезда.
- А Черногория открылась для невакцинированных.
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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в твиттере:
Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма. Все условия въезда в Азербайджан – на портале tripadvisor.mfa.gov.ua.