В аэропорту Бангкока автомобиль случайно выехал на взлетно-посадочную полосу, где навстречу ему в тот же момент сел самолет.

В сеть выложил ролик неизвестный, который был рядом. На кадрах видно, как машина движется неподалеку от Boeing 777, который недавно приземлился, передает Daily Mail

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Водителя Пратипата Масакуля задержали. Он был пьян и "случайно свернул не на ту полосу".

Медицинский осмотр показал, что водитель находился под воздействием наркотиков, которые позже обнаружили в капоте машины.

Полиция задержала его по подозрению во вторжении в зоны ограниченного доступа в аэропорту, незаконном хранении наркотиков и незаконном потреблении и управлении транспортными средствами под воздействием метамфетамина.