В аеропорту Бангкока автомобіль випадково виїхав на злітно-посадкову смугу, де назустріч йому у той же момент сів літак.

У мережу виклав ролик невідомий, який був поряд. На кадрах видно, як машина рухається неподалік від Boeing 777, який недавно приземлився, передає Daily Mail.

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Водія Пратіпата Масакуля затримали. Він був п'яний і "випадково звернув не на ту смугу".

Медичний огляд показав, що водій перебував під впливом наркотиків, які пізніше виявили в капоті машини.

Поліція затримала його за підозрою у вторгненні в зони обмеженого доступу в аеропорту, незаконному зберіганні наркотиків та незаконному споживанні та керуванні транспортними засобами під впливом метамфетаміну.