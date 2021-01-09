У літак Wizz Air в'їхала машина: фото
У Польщі в літак авіакомпанії Wizz Air, який готувався до польоту, в’їхав автомобіль аеропортової служби.
Стався інцидент 7 січня в аеропорту Гданська, повідомляє trojmiasto.pl. Авіалайнер Airbus A320neo якраз готували до вильоту в Стокгольм.
Читайте також: Скільки пасажирів у 2020 році прийняв аеропорт у Львові
Автомобіль, який в’їхав у літак, забезпечував його водою.
Ніхто не постраждав. На борту літака не було пасажирів. Хоча наслідки зіткнення виглядають серйозними, водій також не постраждав,
– розповіла прессекретар аеропорту Гданськ Агнешка Михайлова.
Компанія оперативно знайшла заміну авіалайнеру й рейс вилетів з невеликою затримкою.
Поділитися новиною