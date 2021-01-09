У Польщі в літак авіакомпанії Wizz Air, який готувався до польоту, в’їхав автомобіль аеропортової служби.

Стався інцидент 7 січня в аеропорту Гданська, повідомляє trojmiasto.pl. Авіалайнер Airbus A320neo якраз готували до вильоту в Стокгольм.

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Автомобіль, який в’їхав у літак, забезпечував його водою.

Ніхто не постраждав. На борту літака не було пасажирів. Хоча наслідки зіткнення виглядають серйозними, водій також не постраждав,

– розповіла прессекретар аеропорту Гданськ Агнешка Михайлова.

Компанія оперативно знайшла заміну авіалайнеру й рейс вилетів з невеликою затримкою.

A320neo є новітнім авіалайнером лоукостера Wizz Air. Такі літаки у них з'явилися влітку 2020 року.