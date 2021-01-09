В самолет Wizz Air въехала машина: фото
В Польше в самолет авиакомпании Wizz Air, который готовился к полету, въехал автомобиль аэропортовой службы.
Произошел инцидент 7 января в аэропорту Гданьска, сообщает trojmiasto.pl. Авиалайнер Airbus A320neo как раз готовился к вылету в Стокгольм.
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Автомобиль, который въехал в самолет, обеспечивал его водой.
Никто не пострадал. На борту самолета не было пассажиров. Хотя последствия столкновения выглядят серьезными, водитель также не пострадал,
– рассказала пресс-секретарь аэропорта Гданьск Агнешка Михайлова.
Компания оперативно нашла замену авиалайнера и рейс вылетел с небольшой задержкой.
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