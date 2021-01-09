В Польше в самолет авиакомпании Wizz Air, который готовился к полету, въехал автомобиль аэропортовой службы.

Произошел инцидент 7 января в аэропорту Гданьска, сообщает trojmiasto.pl. Авиалайнер Airbus A320neo как раз готовился к вылету в Стокгольм.

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Автомобиль, который въехал в самолет, обеспечивал его водой.

Никто не пострадал. На борту самолета не было пассажиров. Хотя последствия столкновения выглядят серьезными, водитель также не пострадал,

– рассказала пресс-секретарь аэропорта Гданьск Агнешка Михайлова.

Компания оперативно нашла замену авиалайнера и рейс вылетел с небольшой задержкой.

A320neo является новейшим авиалайнером лоукостера Wizz Air. Такие самолеты у них появились летом 2020 года.