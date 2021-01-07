Львовский аэропорт в 2020 году работал без убытков. Они обслужили 877, 7 тысяч пассажиров.

Еще к пандемии коронавируса предприятие показало значительный рост, сообщает издание avianews.com, которое пообщалось с генеральным директор аэропорта Татьяной Романовской.

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В 2013 году предприятие приняло 701 тысячу человек, а в 2016 году – 738 тысяч.

Наибольший пассажиропоток в 2020 году зафиксировали в январе – 163,9 тысячи человек. Наименьший был через карантин в стране – в апреле, мае и июне – 300 пассажиров, 0 пассажиров и 3,4 тысячи пассажиров соответственно.

Наибольший показатель в условиях пандемии аэропорт показал в августе 2020 – 140,6 тысяч пассажиров.

До кризиса аэропорт показал рекордную динамику роста. И она помогла сохранить трафик даже в условиях кризиса. В результате 2020 закончили с показателем почти 900 тысяч пассажиров, что лучше многих докризисных лет,

- сказала Татьяна Романовская.

Она сказала, что в условиях уменьшения пассажирских перевозок воздушные ворота нарастили обработку грузов. Сейчас во Львов их перевозят как специальные самолеты, так и в грузовых отсеках пассажирских авиалайнеров большой вместимости.

Например, польская авиакомпания LOT начала ставить на рейсы Варшава – Львов широкофюзеляжные самолеты Boeing 787, которые доставляют посылки из Америки с перегрузкой в столице Польши.