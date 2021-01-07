Львівський аеропорт у 2020 році працював без збитків. Вони обслужили 877,7 тисяч пасажирів.

Ще до пандемії коронавірусу підприємство показало значний ріст, повідомляє видання avianews.com, яке поспілкувалося з генеральною директоркою аеропорту Тетяною Романовською.

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У 2013 році підприємство прийняло 701 тисячу людей, а у 2016 році – 738 тисяч.

Найбільший пасажиропотік у 2020 році зафіксували в січні – 163,9 тисячі осіб. Найменший був через карантинні обмеження в країні – у квітні, травні та червні – 300 пасажирів, 0 пасажирів і 3,4 тисячі пасажирів відповідно.

Найбільший показник в умовах пандемії аеропорт показав у серпні 2020 року – 140,6 тисячі пасажирів.

До кризи аеропорт показав рекордну динаміку зростання. І вона допомогла зберегти трафік навіть в умовах кризи. В результаті 2020 рік закінчили з показником майже 900 тис. Пасажирів, що краще за багатьох докризових років,

– сказала Тетяна Романовська.

В умовах зменшення пасажирських перевезень повітряні ворота наростили обробку вантажів. Зараз до Львова їх перевозять як спеціальні літаки, так і в вантажних відсіках пасажирських авіалайнерів великої місткості.

Наприклад, польська авіакомпанія LOT почала ставити на рейси Варшава – Львів широкофюзеляжні літаки Boeing 787, які доставляють посилки з Америки з перевантаженням в столиці Польщі.