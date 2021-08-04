Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas имеет временно освободить 2500 сотрудников. Но руководство перевозчика пообещало частичные выплаты заработной платы.

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Увольнение работников Qantas

Спрос на авиаперелеты сокращается с каждым новым обновлением карантина. Компания вынуждена отказаться от услуг большинства своих работников. Тех, кого уволят до середины августа, будут продолжать выплаты зарплаты.

Это последнее, что мы хотим сделать. Но сейчас мы столкнулись с длительным периодом сокращения полетов, а это значит, что для многих наших людей нет работы,

– сказал исполнительный директор Qantas Group Алан Джойс.

Он также добавил, что вероятно, границы Сиднея останутся закрытыми как минимум в течение 2 месяцев. Сейчас правительство Австралии не позволяет путешествия даже привитым гражданам. Они смогут отправиться за границу, чтобы навестить семью и друзей, когда 80% взрослого населения будет полностью вакцинированы.