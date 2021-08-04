Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas має тимчасово звільнити 2500 співробітників. Але керівництво перевізника пообіцяло часткові виплати заробітної плати.

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Звільнення працівників Qantas

Попит на авіаперельоти скорочується з кожним новим оновленням карантинних обмежень. Компанія вимушена відмовитися від послуг більшості своїх працівників. Тих, кого звільнять до середини серпня, продовжуватимуть виплати зарплати.

Це останнє, що ми хочемо зробити. Але зараз ми зіткнулися з тривалим періодом скорочення польотів, а це означає, що для багатьох наших людей немає роботи,

– сказав виконавчий директор Qantas Group Алан Джойс.

Він також додав, що ймовірно, кордони Сіднея залишаться закритими щонайменше впродовж 2 місяців. Наразі уряд Австралії не дозволяє подорожі навіть щепленим громадянам. Вони зможуть вирушити за кордон, щоб відвідати сім’ю та друзів, коли 80% дорослого населення буде повністю вакциновано.