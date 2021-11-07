Air Astana заменила кресла в бизнес-классе: как они выглядят теперь

Air Astana – лучшая авиакомпания Центральной Азии. Казахстанский авиаперевозчик решил полностью заменить кресла бизнес-класса в пяти новых самолетах Airbus A320neo.

Ранее в бизнес-классе размещались обычные кресла экономкласса. Как выглядит теперь бизнес-класс – смотрите далее.

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Air Astana заменила кресла в бизнес-классе

До замены бизнес-класс был оснащен обычными креслами с размещением в ряд по схеме 3+3. От экономкласса его отличало лишь то, что пространство между рядами было увеличено, а среднее кресло блокировалось.

Теперь же в них установлены 16 стандартных широких сидений бизнес-класса B / E Aerospace со схемой размещения 2+2 в ряд и шагом 84 сантиметра.



Новые кресла в бизнес-классе Air Astana / Фото avianews.com

Концепцию, когда в бизнес-классе устанавливают сиденья экономкласса, называют евро-бизнес. Ее применяют множество авиакомпаний на европейских рейсах. Однако если в Европе продолжительность многих рейсов не превышает 2 – 3 часа, то некоторые маршруты Air Astana включают полеты продолжительностью более 4 часов. Поэтому пассажиры бизнес-класса авиакомпании начали жаловаться.



Кресла в евро-бизнесе, на которых сидели пассажиры бизнес-класса / Фото avianews.com

Как отмечается, новые кресла бизнес-класса не оснащены встроенными экранами развлекательной системы. При этом пассажиры получат доступ к ней с помощью планшетов, которые бортпроводники будут выдавать на время полета.

После замены кресел в Airbus A320neo полноценный бизнес-класс с более широкими креслами в Air Astana будет на всех среднемагистральных авиалайнерах.

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