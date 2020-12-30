Из-за активного развития пандемии в Европе авиакомпании отменяют рейсы, ведь уже сейчас понятно, что из-за закрытых границ улететь смогут единицы.

Какие рейсы отменены или сокращены, куда можно улететь зимой и условия для въезда, сообщает РБК-Украина.

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Какие рейсы отменены или сокращены?

Лоукостер Wizz Air сокращает полеты из Украины – полностью отменены 7 направлений из областных аэропортов, и уменьшено количество рейсов в зимние месяцы 2021 года. Такой анализ системы бронирования авиакомпании опубликовал lowcost.ua.

Не будут летать самолеты Wizz Air из Запорожья, Львова, Киева и Харькова по направлениям в Вильнюс, Гданьск, Краков, Копенгаген, Гамбург, Лейпциг, Милан.



Какие рейсы сокращены или отменены / avia.pro

Также к весне отменены полеты по 12 направлениям из Киева, 10 – из Львова и 6 – из Харькова. Полеты в Абу-Даби из Одессы перенесены на 4 февраля 2021 года.

Куда можно лететь зимой?

С 1 декабря в столицу Черногории – Подгорицу, авиакомпания Windrose Airlines запустила регулярные рейсы из Киева дважды в неделю. К этому прямые рейсы из Украины осуществлялись только с мая по сентябрь. А в остальные месяцы пассажиры летали стыковочными рейсами, что занимало 8 – 10 часов.

Также авиакомпания летает прямыми рейсами в другие балканские страны дважды в неделю. Например, в столицу Македонии – Скопье и столицу Сербии – Белград. К слову, в Скопье накануне нового года можно приобрести билеты со скидкой 25%.



Скопье / mapme.club

Также авиакомпания "SkyUp" запустила полеты в Болгарию по маршруту "Киев – София – Киев" на период зимних праздников – с 23 декабря по 30 января.

Какие условия для въезда?

Поехать в Северную Македонию и Албанию можно без ограничений. Но в других странах нужно будет предъявить ПЦР-тест.

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После посещения Черногории, Сербии, Северной Македонии придется проходить тест или отправляться на самоизоляцию. Поскольку эти страны в "красной" зоне украинского Минздрава по данным на 24 декабря.