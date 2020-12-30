Через активний розвиток пандемії в Європі авіакомпанії скасовують рейси, адже вже зараз зрозуміло, що через закриті кордони полетіти зможуть одиниці.

Які рейси скасовані чи скорочені, куди можна полетіти взимку та які умови для в'їзду, повідомляє РБК-Україна.

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Які рейси скасовані чи скорочені?

Лоукостер Wizz Air скорочує польоти з України – повністю скасовані 7 напрямків з обласних аеропортів, та зменшено кількість рейсів в зимові місяці 2021 року. Такий аналіз системи бронювання авіакомпанії опублікував lowcost.ua.

Не літатимуть літаки Wizz Air із Запоріжжя, Львова, Києва та Харкова за напрямками у Вільнюс, Гданськ, Краків, Копенгаген, Гамбург, Лейпциг, Мілан.



Які рейси скорочені чи скасовані / avia.pro

Також до весни скасовані польоти по 12 напрямках з Києва, 10 – зі Львова та 6 – з Харкова. Польоти в Абу-Дабі з Одеси перенесені на 4 лютого 2021 року.

Куди можна летіти взимку?

З 1 грудня у столицю Чорногорії – Подгоріцу, авіакомпанія Windrose Airlines запустила регулярні рейси з Києва двічі на тиждень. До цього прямі рейси з України здійснювалися тільки з травня по вересень. А в інші місяці пасажири літали стикувальними рейсами, що займало 8 – 10 годин.

Також авіакомпанія літає прямими рейсами в інші балканські країни двічі на тиждень. Наприклад, в столицю Македонії – Скоп'є та столицю Сербії – Белград. До слова, у Скоп'є напередодні нового року можна придбати квитки зі знижкою 25%.



Скоп'є / mapme.club

Також авіакомпанія "SkyUp" запустила польоти в Болгарію за маршрутом "Київ – Софія – Київ" на період зимових свят – з 23 грудня по 30 січня.

Які умови для в'їзду?

Поїхати в Північну Македонію та Албанію можна без обмежень. Але в інших країни потрібно буде пред'явити ПЛР-тест.

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Після відвідування Чорногорії, Сербії, Північної Македонії доведеться проходити тест або вирушати на самоізоляцію. Оскільки, ці країни в "червоній" зоні українського МОЗ за даними на 24 грудня.