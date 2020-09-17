С недавних пор самостоятельный туризм набирает все большие обороты. Но у него есть один недостаток – все путешествие придется провести в общественном транспорте. Однако этого можно избежать арендовав прокатный автомобиль– крайне популярная в мире услуга.

Travel24 расскажет все, что нужно знать путешественнику прежде чем брать машину на прокат.

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Бронируйте заранее

Так вы сможете сэкономить. Это как с покупкой авиабилетов: чем раньше – тем дешевле. Также среди преимуществ раннего бронирования – вам дадут точно тот автомобиль о котором вы договаривались. В противном случае – вам придется соглашаться на более дорогой вариант, или выбирать из тех, что останутся.

Оплачивайте кредитной картой

Все компании требуют кредитную карту, которая должна быть оформлена на имя водителя. Многие туристы теряют возможность аренды авто, именно потому, что не знают об этой обязательное условие. И еще уплаченную сумму не возмещают. Кредитная карта нужна в связи с необходимостью оставить залог за автомобиль и списать определенную сумму в случае причинения вреда.



Оплачивайте кредитной картой / pexels.com

Оформление страховки

Базовая страховка, входит в стоимость аренды, включая страхование на случай аварии, кражи и пожара. Как правило, в страховке прописана франшиза: это сумма, которую вы заплатите, если машине будет нанесен ущерб, другую часть доплатит страховая компания. Чтобы избежать неприятностей, лучше сразу купить полную страховку, которая включает все виды повреждений.

Используйте опцию "full-to-full"

При заключении договора аренды рекомендуется пользоваться этой опцией, то есть брать машину с полным баком горючего и сдавать так же полным, ведь тарифы на дозаправку в компании по аренде могут существенно превышать фактические расходы. Чтобы дополнительно себя подстраховать, стоит заливать полный бак непосредственно перед возвращением автомобиля и сохранить квитанцию ​​- чтобы было что показать в случае претензий. Потому что если при возвращении машины бак неполный, то необходимо будет доплатить за недостаток горючего по завышенным ценам.

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Получение машины

Самым главным аспектом является осмотр автомобиля. Обойдите его вместе с сотрудником проката, отметьте в договоре все повреждения, уровень топлива, пробег. При возвращении автомобиля сделайте то же самое. В случае выявления определенных повреждений стоит сфотографировать их и убедиться, что в компании о них знают. А еще лучше попросите письменный протокол, подтверждающий отсутствие новых повреждений или содержащий точные данные о них.



Получение машины / mycheaptrip.com.ua

Возвращение автомобиля

Обычно все компании работают по графику: выдача и возврат утром до 12:00. Если брать или возвращать машину в другое время, может возникнуть дополнительная комиссия, или придется оплатить полный день. Также попросите, чтобы автомобиль осмотрел работник компании и подтвердил письменно, что претензий к вам нет. Потому что иногда возникают проблемы уже по возвращении домой. Через некоторое время вам могут позвонить и попросить оплатить штраф за повреждение, которых вы не наносили. В таком случае вы будете иметь письменные доказательства, что возвращали машину такой, какой брали.

Внимательно читайте документы!