Віднедавна самостійний туризм набирає все більших обертів. Але у нього є один недолік – всю подорож доведеться провести у громадському транспорті. Проте цього можна уникнути орендувавши прокатний автомобіль – вкрай популярна у світі послуга.

Travel24 розповість все, що потрібно знати мандрівнику перш ніж брати машину на прокат.

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Бронюйте заздалегідь

Так ви зможете заощадити. Це як з купівлею авіаквитків: чим раніше – тим дешевше. Також серед переваг раннього бронювання – вам дадуть точно те авто про яке ви домовлялися. В іншому разі – вам доведеться погоджуватися на дорожчий варіант, або вибирати з тих, що залишаться.

Оплачуйте кредитною карткою

Всі компанії вимагають кредитну карту, яка повинна бути оформлена на ім'я водія. Багато туристів втрачають можливість оренди авто, саме через те, що не знають про цю обов'язкову умову. І ще й сплачену суму не відшкодовують. Кредитна карта потрібна у зв'язку з необхідністю залишити заставу за автомобіль і списати певну суму в разі заподіяння шкоди.



Оплачуйте кредитною карткою / pexels.com

Оформлення страхування

Базова страховка, що входить у вартість оренди, включає страхування на випадок аварії, крадіжки та пожежі. Як правило, в страховці прописана франшиза: це сума, яку ви заплатите, якщо машині буде завдано збитків, іншу частину доплатить страхова компанія. Щоб уникнути неприємностей, краще відразу купити повну страховку, яка включає всі види пошкоджень.

Використайте опцію "full-to-full"

Під час укладання договору оренди рекомендовано послуговуватись цією опцією, тобто брати машину з повним баком пального і здавати так само повним, адже тарифи на дозаправлення у компаній з оренди можуть суттєво перевищувати фактичні витрати. Щоб додатково себе підстрахувати, варто заливати повний бак безпосередньо перед поверненням автомобіля та зберегти квитанцію – щоб було, що показати в разі претензій. Бо якщо при поверненні машини бак неповний, то необхідно буде доплатити за нестачу пального за завищеними цінами.

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Отримання авто

Найголовнішим аспектом є огляд автомобіля. Обійдіть його разом зі співробітником прокату, відзначте в договорі всі ушкодження, рівень палива, пробіг. При поверненні автомобіля зробіть те ж саме. У разі виявлення певних ушкоджень варто сфотографувати їх і впевнитися, що в компанії про них знають. А ще краще попросіть письмовий протокол, що підтверджує відсутність нових пошкоджень або такий, що містить точні дані про них.



Отримання авто / mycheaptrip.com.ua

Повернення автомобіля

Зазвичай всі компанії працюють за графіком: видача та повернення вранці до 12:00. Якщо брати чи повертати машину в інший час, може виникнути додаткова комісія, або доведеться оплатити повний день. Також попросіть, щоб автомобіль оглянув працівник компанії та підтвердив письмово, що претензій до вас немає. Тому що інколи виникають проблеми вже після повернення додому. Через певний час вам можуть зателефонувати й попросити сплатити штраф за пошкодження, яких ви не наносили. У такому разі ви матимете письмові докази, що повертали машину такою, якою брали.

Уважно читайте документи!