В аэропорту Лондона самолет упал на "нос": фото и видео с места происшествия

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании British Airways упал на нос. Инцидент произошел 18 июня в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу.

Boeing 787 прилетел 16 июня из Москвы и с того момента не выполнял рейсы. Он был припаркован на удаленной стоянке.

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На фотографиях, которые опубликовал пользователь M Zulqarnain B в Твиттере, можно увидеть, что воздушное судно получило повреждения носа. Также в процессе падения присоединен к самолету трап выломал дверь по левому борту.

Причина падения

В самолете есть гидравлическая система выпуска и уборки шасси, система датчиков air / ground (воздух / земля), которая блокирует уборку шасси на земле. Есть еще механическая блокировка, которую ставят на земле в некоторых случаях.

Когда где-то происходит сбой, самолет может упасть на нос.

На лайнерах предусмотрены "меры стопора" или пины (landing gear safety pins). Если техники выполняют на земле проверку системы уборки шасси и забывают перед этим установить их, то стойка сложится.

Это и стало причиной падения.



Отметим, ранее в лондонском аэропорту Лутон пассажиры устроили настоящее побоище. Схватка началась с того, что один из пассажиров бросил в другого бутылку с водой, потому что тот оскорбил его спутницу.

На другом лайнере тоже случилась курьезная ситуация – во время рейса из Лос-Анджелеса в Атланту пассажир авиакомпании Delta пытался открыть дверь самолета.