Пассажирам удалось сдержать смельчака, а затем – передать его полиции. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Оклахомы.

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В компании извинились за неудобства

Инцидент произошел 12 июня во время полета. Сначала мужчина схватил систему громкоговорителей. Он попросил других пассажиров занять свои места и быть готовыми надеть кислородные маски. Потом пошел открывать дверь в небо на значительной высоте.

Видео этого происшествия засняли очевидцы, находившиеся ближе к чудаку. На кадрах видно, как пассажиры и члены экипажа сдерживают мужчины.

Самолет приземлился без происшествий, а пассажира вывели правоохранители. Представитель Delta поблагодарил всех, кто приобщился к задержанию непослушного пассажира и извинился за задержку и дополнительные неудобства от инцидента.

Как сдерживали мужчину в самолете: видео