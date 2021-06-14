Пасажирам вдалось стримати відчайдуха, а потім – передати його поліції. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Оклахоми.

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У компанії вибачилися за незручності

Інцидент стався 12 червня під час польоту. Спершу чоловік схопив систему гучномовців. Він попросив інших пасажирів зайняти свої місця та бути готовими вдягнути кисневі маски. А тоді пішов відкривати двері у небо на значній висоті.

Відео цієї пригоди зазняли очевидці, які перебували найближче до дивака. На кадрах видно, як пасажири та члени екіпажу стримують чоловіка.

Літак приземлився без пригод, а пасажира вивели правоохоронці. Представник Delta подякував усім, хто долучився до затримування неслухняного пасажира та вибачився за затримку та додаткові незручності від інциденту.

Як стримували чоловіка у літаку: відео