Boeing 787 прилетів 16 червня з Москви й з того моменту не виконував рейси. Він був припаркований на віддаленій стоянці.

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На фотографіях, які опублікував користувач M Zulqarnain B у Твіттері, можна побачити, що повітряне судно отримало пошкодження носа. Також в процесі падіння приєднаний до літака трап виламав двері по лівому борту.

Причина падіння

У літаку є гідравлічна система випуску і прибирання шасі, система датчиків air / ground (повітря / земля), яка блокує прибирання шасі на землі. Є ще механічне блокування, яке ставлять на землі в деяких випадках.

Коли десь відбувається збій, літак може впасти на ніс.

На лайнерах передбачені "запобіжні стопори" або піни (landing gear safety pins). Якщо техніки виконують на землі перевірку системи збирання шасі й забувають перед цим встановити їх, то стійка складеться.

Це й стало причиною падіння.



Відзначимо, раніше у лондонському аеропорту Лутон пасажири влаштували справжнє побоїще. Сутичка розпочалася з того, що один з пасажирів кинув в іншого пляшку з водою, бо той образив його супутницю.

На іншому лайнері теж трапилася курйозна ситуація – під час рейсу з Лос-Анджелеса в Атланту пасажир авіакомпанії Delta намагався відкрити двері літака.