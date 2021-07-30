Украинские туристы могут путешествовать в Абу-Даби: страна упрощает условия въезда

Объединенные Арабские Эмираты – страна, которая ассоциируется с роскошью и техническим прорывом. Каждый турист мечтает хотя бы раз побывать здесь, ведь верит, что ОАЭ не оставляют равнодушным никого.

Что ж, украинцам теперь совершить путешествие легче. Власти столицы ОАЭ – Абу-Даби, внесли Украину в перечень "зеленых" стран, позволив украинским туристам въезд.

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Как известно, новые правила вступят в силу с 31 июля 2021 года, а до тех пор Украина будет находиться в красной зоне.

Условия въезда в Абу-Даби

наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 96 часов до запланированного вылета;

по прибытии необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту. Результат этого теста поступит в виде сообщения в течение 24 часов. К моменту получения результата необходимо находиться в условиях самоизоляции;

всем туристам нужно будет пройти дополнительный ПЦР-тест на 6 и 12-й день.

Ситуация с коронавирусом в ОАЭ

По данным Worldometer, по состоянию на 30 июля 2021 года в ОАЭ зафиксировали 677 801 случай COVID-19;

Победить смертельную инфекцию удалось более 655 183 тысячам граждан;

От осложнений болезни умерли более 1 939 пациентов.

Отметим, ранее ОАЭ вошли в десятку самых популярных стран для путешествий среди украинцев.

Также 26 июля Швеция, Финляндия и Португалия открыли границы для украинцев. А вот правительство Исландии и Нидерландов сообщило о введении дополнительных ограничений для туристов.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.