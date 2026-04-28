Сюда совсем не проникает свет: что скрывает самая глубокая и менее исследованная зона планеты

Бездна океана остается одним из наименее исследованных мест на планете, хотя именно там скрыты уникальные экосистемы, редкие ресурсы и формы жизни. 24 Канал рассказывает, что известно о загадочной абиссальной зоне и какие факты о ней поражают больше всего.

Где расположена бездна океана?

Абиссопологическая зона, которую часто называют бездной, начинается примерно на глубине 4000 метров и простирается до 6000 метров. Это четвёртая из пяти главных океанических зон. Ниже расположена только гадальная зона с самыми глубокими океаническими желобами, в частности, Марианской впадиной.

Какая температура в бездне океана?

На таких глубинах царит полная тьма, а солнечное свет не проникает совсем. Температура воды держится около 2– 4 градусов тепла, а давление в сотни раз превышает то, к которому привык человек на поверхности.

Или кто проживает в абиссопелагической зоне?

Абиссальные равнины занимают огромные площади морского дна и считаются самой большой средой обитания в мире. Несмотря на строгие условия, там обитают тысячи видов существ:

глубоководные рыбы;

кальмары;

медузы;

Медузы могут проживать в абиссопелагической зоне.

морские огурцы;

ракообразные;

бактерии и микроорганизмы

Многие из них имеют прозрачные тела, огромные зубы или способность светиться в темноте.

Почему существуют светящиеся существа?

Поскольку солнечного света на таких глубинах нет, многие животные используют биолюминесценцию – способность создавать собственный свет. Оно помогает им привлекать добычу, прятаться от врагов, находить партнеров и общаться друг с другом. Именно поэтому глубоководные жители часто смотрятся как существа из фантастических фильмов.

Как они выживают под невероятным давлением?

Человек на такой глубине не смог бы выжить. Но местные существа имеют особые адаптации: мягкие или желеобразные тела, отсутствие воздушных полостей, очень медленный обмен веществ и способность выдерживать ледяную температуру. Благодаря этому они существуют там, где другая жизнь была бы невозможна.

Что такое "морской снег"?

Основной источник пищи на таких глубинах – так называемый морской снег. Это органические частицы, остатки растений, планктона и мертвых организмов, медленно опускающиеся с верхних слоев океана. Иногда настоящим праздником местных жителей становится падение туши кита на дно. Одно такое тело может кормить целую экосистему годами.

Насколько изучена бездна океана?

Человечество знает о бездне меньше, чем о Луне. Значительная часть океанского дна до сих пор не исследована подробно. Ученые регулярно находят новые виды животных, необычные бактерии и целые экосистемы у гидротермальных источников. Именно поэтому бездну считают одним из последних больших неизведанных миров на Земле.

Бездна океана изучена меньше всего / фото Getty

Почему бездна уже оказалась под угрозой?

Несмотря на удаленность, на бездну уже влияет человек. Среди главных рисков: глубоководная добыча полезных ископаемых, загрязнение пластиком, промысловое рыболовство, изменение климата.

Глубоководная добыча не должна начинаться, пока не будет создана прочная нормативная база и достаточный уровень научных знаний для принятия обоснованных решений,

– позиция ряда стран, поддерживающие временное прекращение добычи морского дна.

Як вывод, повредить эти экосистемы легко, а восстанавливаться они могут сотни и тысячи лет.

