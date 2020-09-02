Этот год отличается от всех предыдущих по степени вовлеченности все большего количества людей в вопросы защиты и сохранения планеты. Мир туризма претерпел изменений, большая часть населения организовивает самостоятельные путешествия. Кто-то отправляется на поиски новых маршрутов, в гастрономическую поездку, или путешествует без гаджетов и лишних вещей, чтобы просто перезагрузиться.

24 канал подготовил для Вас основные travel-тренды этого года, которые выбирают туристы.

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Solo-путешествия

Мировая статистика показывает, что количество одиноких и разведенных ежегодно растет, именно поэтому и возникли индивидуальные путешествия. С помощью приложений, позволяющих знакомиться с людьми по всей планете, Вы можете найти в сети единомышленников и присоединиться к ним во время собственной запланированной поездки. Так Вы сохраните независимость и желание оставаться наедине, когда хотите этого, но также сможете рассчитывать на поддержку и компанию, если они Вам понадобятся.



Solo-путешествия / UnSplash

Удаленная работа

Если Ваша работа позволяет путешествовать, то не оставайтесь на одном месте. Рост популярности этого тренда объясняется современными технологиями: возможность проведения удаленных видео и чат-конференций разрешает работать в любом уголке мира. Единственное – нужно согласовать с начальником, временной пояс, который будет приемлемым для общения. Именно поэтому люди перестают брать отпуск, и выбирают короткие вылазки без отрыва от производства, ведь изменение локации так необходимо.

Екотуризм

Грета Тунберг – 17-летняя эко-активистка, приложила много усилий, чтобы люди наконец задумались о природе и о следе, который оставляют, потому наступил период осознанных путешествий. А выражается это тем, что теперь путешественники считают каждый свой полет и его последствия. Поэтому все больше людей выбирают наземный транспорт, так как он загрязняет природу меньше. Между прочим, даже появился термин "flight shame" – стыд за перелет. Также появляется все больше интереса к внутреннему туризму, когда жители не покидают пределы своей страны, чтобы отдохнуть и увидеть что-то новое. Отказ от одноразового пластика и утилизация мусора – стандарты и требования путешественников к организаторам их отдыха.

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Vegan-путешествия

Набирают обороты трипы, включающие в себя путешествия по веганских заведениях городов, поездки на фермы и ретриты с растительным питанием. Достаточно загуглиты "Vegan Travel" и Вам откроется новый мир. По сути, единственного формата таких путешествий не существует и каждый может найти что-то свое – иногда в веган-трипах знакомят с локальными некоммерческими организациями, которые делают что-то полезное для местных жителей и экологии. Также эти путешествия кроме гастрономических впечатлений сочетают в себе и места, где можно не иметь в номере вещей животного происхождения: ни шерсти, ни шелка, ни пуховых одеял.

Овертуризм

Тренды – это не всегда о хорошем. К сожалению, из-за популярности и статуса отдельных направлений – туристов становится все больше, что оказывает негативное влияние на жизнь местных. Города закрывают сувенирные лавки, намеренно увеличивают цену билетов в музеи, подумывают о налогах и штрафах, чтобы хоть как-то уменьшить потоки людей. Что уж говорить: 51% путешественников (по версии Booking) хотят посещать места, скрытые от туристов. Овертуризм требует пересмотреть свои планы относительно мест, куда они поедут: избегать переполненных Венеции, Парижа, Санторини и отдать предпочтение менее знакомым направлениям.



Овертуризм в Риме (Италия) у Фонтана ди Треви / telegraph.co.uk

Nakation-отдых

"Голые" каникулы – то, что надо затехнологизованим людям: почувствовать свободу, быть просто человеком. Отбросить лишнее во всех смыслах можно в "голых" походах, кемпингах, круизах, сплавах на каноэ или на занятиях йогой. Мировые издания о путешествиях уже составляют списки лучших пляжей для отдыха без одежды, а рестораны предлагают поужинать в голом виде. Легально это пока можно делать только в одном ресторане мира – The Bunyadi (Лондон). Сейчас он закрыт, но в ближайшее время обещает вернуться к работе.

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Медленные путешествия

Для тех, кто привык выбираться за границу на выходные и планирует обойти все обозначенные точки на карте, этот тренд кажется диким. Но что больше замечается за туристами, так это желание стать своими в новом месте: закупать продукты на рынке, готовить завтрак и есть его на балконе и бесцельно ехать на велосипеде. Это все о наслаждении, об отрыве от обычной жизни, о внутренних открытия. Также эти путешествия предусматривают отказ от перелета. Это, в свою очередь, увеличивает популярность путешествий железной дорогой. Поезд же может предложить роскошное размещение, первоклассные развлечения и живописные пейзажи за окном.

Выбирайте тренд который Вам по вкусу и отправляйтесь в путешествие!