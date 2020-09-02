Цей рік відрізняється від усіх попередніх за ступенем залученості все більшої кількості людей у питання захисту та збереження планети. Світ туризму зазнав змін, велика частина населення організовує самостійні подорожі. Хтось вирушає на пошуки нових маршрутів, у гастрономічну поїздку, чи мандрує без гаджетів і зайвих речей, аби просто перезавантажитися.

24 канал підготував для Вас основні travel-тренди цього року, які обирають туристи.

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Solo-подорожі

Світова статистика показує, що кількість самотніх і розлучених щороку зростає, саме через це й виникли індивідуальні подорожі. За допомогою застосунків, що дозволяють знайомитися з людьми по всій планеті, Ви можете знайти в мережі однодумців і приєднатися до них під час власної запланованої мандрівки. Так Ви збережете незалежність і бажання залишатися наодинці, коли прагнете цього, але також зможете розраховувати на підтримку і компанію, якщо вони Вам знадобляться.



Solo-подорож / UnSplash

Віддалена робота

Якщо Ваша робота дозволяє подорожувати, то не залишайтеся на одному місці. Зростання популярності цього тренду пояснюється сучасними технологіями: можливість проведення віддалених відео і чат-конференцій дозволяє працювати в будь-якому куточку світу. Єдине – потрібно узгодити з начальником, який часовий пояс буде прийнятним для спілкування. Саме тому люди перестають брати відпустку, і обирають короткі вилазки без відриву від виробництва, адже зміна локації так необхідна.

Екотуризм

Грета Тунберг – 17-річна еко-активістка, доклала багато зусиль, щоб люди нарешті задумалися про природу і про слід, який залишають, тому настав період усвідомлених подорожей. А виражається це тим, що тепер мандрівники рахують кожен свій політ і його наслідки. Тому все більше людей вибирають наземний транспорт, так як він забруднює природу менше. Між іншим, навіть з'явився термін "flight shame" – сором за переліт. Також з'являється все більше інтересу до внутрішнього туризму, коли жителі не покидають межі своєї країни, щоб відпочити і побачити щось нове. Відмова від одноразового пластику і утилізація сміття – стандарти і вимоги мандрівників до організаторів їхнього відпочинку.

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Vegan-подорожі

Набирають обертів тріпи, що включають в себе мандрівки по веганських закладах міст, поїздки на ферми і ретріти з рослинним харчуванням. Досить загуглити "Vegan Travel" і Вам відкриється новий світ. По суті, єдиного формату таких подорожей не існує і кожен може знайти щось своє – іноді в веган-тріпах знайомлять з локальними некомерційними організаціями, які роблять щось корисне для місцевих жителів та екології. Також ці подорожі окрім гастрономічних вражень поєднують у собі і місця, де можна не мати в номері речей тваринного походження: ані шерсті, ні шовку, ні пухових ковдр.

Овертуризм

Тренди – це не завжди про хороше. На жаль, через популярність і статус окремих напрямків – туристів стає все більше, що спричиняє негативний вплив на життя тамтешніх. Міста закривають сувенірні лавки, навмисно збільшують ціну квитків до музеїв, подумують про податки і штрафи, щоб хоч якось зменшити потоки людей. Що вже говорити: 51% мандрівників (за версією Booking) хочуть відвідувати місця, приховані від туристів. Овертуризм вимагає від туристів переглянути свої плани щодо місць, куди вони їхатимуть: уникати переповнених Венеції, Парижа, Санторіні і віддати перевагу менш знайомим напрямкам.



Овертуризм в Римі (Італія) біля Фонтану ді Треві / telegraph.co.uk

Nakation–відпочинок

"Голі" канікули – те, що треба затехнологізованим людям: відчути свободу, бути просто людиною. Відкинути зайве у всіх сенсах можна у "голих" походах, кемпінгах, круїзах, сплавах на каное або на заняттях йогою. Світові видання про подорожі вже складають списки найкращих пляжів для відпочинку без одягу, а ресторани пропонують повечеряти в голому вигляді. Легально це поки можна робити тільки в одному ресторані світу – The Bunyadi (Лондон). Зараз він закритий, але ближчим часом обіцяє повернутися до роботи.

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Повільні подорожі

Для тих, хто звик вибиратися за кордон на вихідні і планує обійти всі позначені точки на карті, цей тренд видасться диким. Але що все більше помічається за туристами, так це бажання стати своїми в новому місці: закуповувати продукти на ринку, готувати сніданок і їсти його на балконі та безцільно їхати на велосипеді. Це все про насолоду, про відрив від звичайного життя, про внутрішні відкриття. Також ці подорожі передбачають відмову від перельоту. Це, своєю чергою, збільшує популярність мандрівок залізницею. Потяг же може запропонувати розкішне розміщення, першокласні розваги та мальовничі пейзажі за вікном.

Обирайте тренд який Вам до смаку та вирушайте у подорож!