Понятно, что пассажира выгоняют из самолета из-за воинственного опьянения или физический спор с членом экипажа или даже другими пассажирами, но это не всегда так. Самые смешные причины – читайте дальше.

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Бесплатные напитки

Пассажир American Airlines, летевший первым классом, был снят с рейса после попытки передать напитки для своих друзей в эконом-классе.

Мужчина сделал несколько запросов на алкогольные напитки от имени друзей, но ему сообщили, что разрешается заказывать только один напиток за раз. Позже он настаивал на том, что второй напиток был для соседа, прежде чем заметили, как мужчина пытался пронести оба напитка в эконом-класс.

После того как стюардесса решила уточнить причину его передвижения, он сказал, что идет в ванную, однако ему заявили, что в передней части самолета был туалет специально для пассажиров первого класса. Впоследствии экипаж следовал за ним, и попросил забрать сумку и покинуть самолет. Авиакомпания обеспечила пассажиру полный возврат средств.

Праздничный торт

Семья из четырех человек, которая летела рейсом JetBlue из Нью-Йорка в Лас-Вегас, была "выброшена" с самолета из-за именинного торта.

Они положили драгоценный груз в багажную полку, прежде чем получить указание поместить его в другой засек и, наконец, положить его на пол перед собой. Пассажиры послушались, но второй член кабинного экипажа вмешался, чтобы оспорить местоположение торта.



Семью выгнали из самолета из-за торта / Фото: UnSplash

Ситуация обострилась, в результате чего привлекли офицеров и заставили высадиться весь рейс. Семью оставили на асфальтовой дороге, чтобы договориться об альтернативных способах путешествия.

Размер имеет значение

2-метрового профессионального спортсмена выкинули из рейса, следовавшего в Москву из Сибири, из-за слишком высокого роста.

Александра Кимерова сопровождали с полета сотрудники полиции после бурного спора со стюардессой, которая заявила, что ноги волейболиста перекрывали проход.

Кимеров, летевший с бюджетной авиакомпанией "Победа", предложил доплатить за более модернизованное сиденья с большим пространством для ног, но в предложении было отказано. Обсуждение обострилось и вызвали полицию.

Слишком низкие джинсы

Пассажир, который пытался путешествовать из Чикаго в Орландо с авиакомпанией Spirit Airlines, был удален с рейса из-за его "чрезмерно низкие" джинсы. Хотя ни одна кожа не была обнажена, джинсы пассажира, видимо, были ниже спины.



Пассажира самолета сняли с рейса из-за слишком низких джинсов / Фото: UnSplash

После замечаний насчет одежды, мужчина стал "неуправляемым и агрессивным", поэтому его сняли с рейса.

Кто-то сказал Гринч?

Не все полны духа доброй воли ко всем мужчинам, как обнаружили сотрудники нью-йоркского аэропорта Ла-Гардия, приветствуя пассажира с Рождеством. Мужчина принял исключение из сезонных известий и реагировал агрессивно.

Второй служащий сделал подобную ошибку, подпитывая ярость еще больше, в результате чего его провожали с самолета.

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В один день я полечу…

Рейс American Airlines из Лос-Анджелеса в Гонолулу перевозил пассажира, который сказал, что видел, как бабочка вырывалась из кармана сидения перед ним. Мужчина продолжал преследовать бабочку через кабину и в туалет, пытаясь ее убить.

Нестабильное поведение пассажира касалось летного экипажа, что подозревал его в переносе взрывчатки. Поэтому капитан был вынужден инициировать процедуру взрыва, чтобы его выпроводили из самолета и арестовали при посадке.

Позже мужчина утверждал, что на тот момент он, видимо, был "больным" и весь инцидент – галлюцинация.