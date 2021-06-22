Зрозуміло, що пасажира виганяють з літака за войовниче сп'яніння або за фізичну суперечку з членом екіпажу чи навіть іншими пасажирами, але це не завжди так. Найкумедніші причини – читайте далі.

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Безкоштовні напої

Пасажир American Airlines, який летів першим класом, був знятий з рейсу після спроби передати напої для своїх друзів в економ-класі.

Чоловік зробив декілька запитів на алкогольні напої від імені друзів, але йому повідомили, що дозволяється замовляти лише один напій за раз. Пізніше він наполягав на тому, що другий напій був для сусіда, перш ніж помітили, як чоловік намагався пронести обидва напої в економ-клас.

Після того, як стюардеса вирішила уточнити причину його пересування, він сказав, що йде до ванної кімнати, однак йому заявили, що в передній частині літака був туалет спеціально для пасажирів першого класу. Згодом екіпаж слідував за ним, й попросив забрати сумку і покинути літак. Авіакомпанія забезпечила пасажиру повне повернення коштів.

Святковий торт

Сім'я з чотирьох осіб, яка летіла рейсом JetBlue з Нью-Йорка до Лас-Вегаса, була "викинута" з літака через іменинний торт.

Вони поклали дорогоцінний вантаж у багажну полицю, перш ніж отримати вказівку помістити його у інший засік і, нарешті, покласти його на підлогу перед собою. Пасажири послухались, але другий член кабінного екіпажу втрутився, щоб оскаржити місце розташування торта.



Сім'ю вигнали з літака через торт / Фото: UnSplash

Ситуація загострилася, внаслідок чого залучили офіцерів і змусили висадитися весь рейс. Сім'ю залишили на асфальтовій дорозі, щоб домовитись про альтернативні способи подорожі.

Розмір має значення

2-метрового професійного спортсмена викинули з рейсу, що прямував до Москви із Сибіру, ​​через занадто високий зріст.

Олександра Кімерова супроводжували з польоту співробітники поліції після бурхливої суперечки зі стюардесою, яка заявила, що ноги волейболіста перекривали прохід.

Кімеров, який летів із бюджетною авіакомпанією "Побєда", запропонував доплатити за модернізованіше сидіння з більшим простором для ніг, але в пропозиції було відмовлено. Обговорення загострилося і викликали поліцію.

Занизькі джинси

Пасажир, який намагався подорожувати з Чикаго до Орландо з авіакомпанією Spirit Airlines, був вилучений з рейсу через його "надмірно низькі" джинси. Хоча жодна шкіра не була оголена, джинси пасажира, мабуть, були нижче спини.



Пасажира літака зняли з рейсу через занадто низькі джинси / Фото: UnSplash

Після зауважень щодо вбрання, чоловік став "некерованим і агресивним", тому його зняли з рейсу.

Хтось сказав Грінч?

Не всі сповнені духу доброї волі до всіх чоловіків, як виявили співробітники нью-йоркського аеропорту Ла-Гардія, вітаючи пасажира з Різдвом. Чоловік прийняв виняток із сезонних звісток і реагував агресивно.

Другий службовець зробив подібну помилку, підживлюючи лють ще більше, в результаті чого його проводжали з літака.

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В один день я полечу…

Рейс American Airlines з Лос-Анджелеса в Гонолулу перевозив пасажира, який сказав, що бачив, як метелик виривався з кишені сидіння перед ним. Чоловік продовжував переслідувати метелика через кабіну та в туалет, намагаючись його вбити.

Нестабільна поведінка пасажира стосувалася льотного екіпажу, який підозрював його у перенесенні вибухівки. Тому капітан був змушений ініціювати процедуру вибуху, щоб його випровадили з літака і заарештували при посадці.

Пізніше чоловік стверджував, що на той момент він, мабуть, був "хворим" і весь інцидент – галюцинація.