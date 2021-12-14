50 000 билетов по цене 1,99 евро: Wizz Air устроил однодневную распродажу
14 декабря 2021 , 15:00Читати новину українською
Источник:lowcost.ua
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила распродажу авиабилетов из Украины. Она продлится только до конца сегодняшнего дня.
Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.
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Wizz Air устроил однодневную распродажу
Так, самые дешевые билеты по цене 1.99 евро есть на рейсы:
Из Киева в:
- Краков;
- Брюссель;
- Ларнаке;
- Копенгаген;
- Биллунн;
- Афины;
- Таллин;
- Ригу;
- Вильнюс;
- Эйндговен;
- Гамбург;
- Дортмунд;
- Кельн;
- Лондон;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Братиславу;
- Будапешт.
Из Львова в:
- Варшаву;
- Берлин;
- Ларнаку;
- Гданьск.
С полной картой направлений из Украины можно ознакомиться по ссылке.Обратите внимание! Распродажа продлится до 14 декабря 2021 года включительно и распространяется на рейсы до 28 февраля 2022 года.
Тариф с самыми дешевыми билетами предполагает перевозку только маленькой ручной клади с габаритами 40x30x20 сантиметров.
Отмечается, что количество билетов ограничено, поэтому дешевых билетов все меньше.
Другие интересные новости Wizz Air
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Венгерский лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
- Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.