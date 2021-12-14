50 000 билетов по цене 1,99 евро: Wizz Air устроил однодневную распродажу

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила распродажу авиабилетов из Украины. Она продлится только до конца сегодняшнего дня.

Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

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Wizz Air устроил однодневную распродажу

Так, самые дешевые билеты по цене 1.99 евро есть на рейсы:

Из Киева в:

Краков;

Брюссель;

Ларнаке;

Копенгаген;

Биллунн;

Афины;

Таллин;

Ригу;

Вильнюс;

Эйндговен;

Гамбург;

Дортмунд;

Кельн;

Лондон;

Вроцлав;

Гданьск;

Братиславу;

Будапешт.

Из Львова в:

Варшаву;

Берлин;

Ларнаку;

Гданьск.

С полной картой направлений из Украины можно ознакомиться по ссылке.

Распродажа продлитсяи распространяется на рейсы до 28 февраля 2022 года.

Тариф с самыми дешевыми билетами предполагает перевозку только маленькой ручной клади с габаритами 40x30x20 сантиметров.

Отмечается, что количество билетов ограничено, поэтому дешевых билетов все меньше.

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