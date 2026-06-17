Лыжная инструкторша, которая обожает походы в горы и ведет TikTok-блог "Кристина и горный миг", рассказала, что у нее нет любимых маршрутов по Карпатам. Зато она поделилась подборкой 5 любимых мест в украинских горах. Они настолько красивы, что их обязательно должен увидеть каждый украинец.

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Какие 5 самых красивых мест в Карпатах стоит увидеть всем?

1. Ворожеска – это два высокогорных озера в Раховском районе Закарпатья, расположенные на высоте 1460 метров над уровнем моря. Купаться здесь строго запрещено в целях сохранения водоемов. Из-за глобального потепления питательные вещества в озерах истощаются, и поэтому вскоре они могут исчезнуть.

Путешественница призвала всех успеть увидеть это место, ведь природа здесь настолько красочна, что ни одна фотография не сможет передать всю красоту – это нужно увидеть своими глазами.



Живописное озеро Ворожеска / Фото Bonna Mistress

2. Гора Гутин Томнатик в том же Раховском районе – одна из самых красивых в Украине. Она величественна как сбоку, так и на самой вершине. Поднявшись на вершину, туристов ждет невероятный вид на озеро Бребенескул, Черногорский хребет и альпийские луга.

Вид, открывающийся с горы Гутин Томнатик / Фото Юрия Максименко

3. Полонина Товста – это малоизвестное место, расположенное рядом с популярными туристическими маршрутами вокруг Буковеля. Многие украинцы никогда не слышали об этой живописной локации. Кристина призналась, что любит приходить сюда, когда хочет устроить кемпинг, но не хочет далеко идти.

4. Урочище Кизи Увлоги – это труднодоступный высокогорный уголок Черногорского хребта, который настолько красив, что точно стоит того, чтобы пройти этот непростой путь. Кристина назвала урочище "волшебным, мистическим и величественным". Здесь есть 50-метровый водопад, вода в котором остается ледяной даже в летнюю жару, альпийские луга и отвесные скалы. Это место идеально подходит для того, чтобы поставить палатку и просто наслаждаться красотой природы.

Урочище Кизи Увлоги / Фото dyki_mandry

5. Полонина Плоска расположена в массиве Горганы в Ивано-Франковской области. Здесь настолько красиво, что кажется, будто попал в самое сердце Карпат. На полонине можно встретить табун лошадей, попробовать сыр из сыроварни и переночевать в колоритном домике "Сосновый холм".

Украинка показала 5 невероятно красивых мест в Карпатах: видео

Куда пойти в Карпатах тем, кто никогда не поднимался в горы?

Ранее мы рассказывали об однодневном маршруте в горы, который отлично подойдет для тех, кто впервые хочет покорить вершину. Речь идет о горе Синяк недалеко от Буковеля. Весь поход туда и обратно занимает около 6 часов. Начать путь можно от отеля "Бука".

Чтобы подняться на гору, не нужна особая подготовка или профессиональное снаряжение – достаточно взять удобную обувь, средства защиты от солнца, перекус и воду. По пути туристов ждут красивые пейзажи, а на вершине – покой и тишина.