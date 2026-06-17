Лижна інструкторка, яка обожнює походи у гори і веде тікток-блог "Христя і гірська мить", розповіла, що не має улюблених маршрутів Карпатами. Натомість вона поділилася підбіркою про 5 улюблених місця в українських горах. Вони настільки красиві, що їх точно має побачити кожен українець.

Читайте також Небезпечна краса Чорногори: чим загрожує купання у легендарному Несамовитому

Які 5 найкрасивіших місць у Карпатах варто побачити всім?

1. Ворожеська – це два високогірних озера у Рахівському районі Закарпаття, які розташовані на висоті 1460 метрів над рівнем моря. Купатися тут суворо заборонено задля збереження водойми. Через глобальне потепління ресурс живлення в озерах бідний, а тому невдовзі вони можуть зникнути.

Мандрівниця закликала усіх встигнути побачити цю локацію, адже природа має тут настільки красиві кольори, що їх не передає жодне фото – треба побачити на власні очі.



Мальовниче озеро Ворожеська / Фото Bonna Mistress

2. Гора Гутин Томнатик у тому ж Рахівському районі є однією з найкрасивіших в Україні. Вона велична як збоку, так і на самій вершині. Піднявшись на вершину на туристів чекає неймовірний краєвид на озеро Бребенескул, Чорногірський хребет і альпійські луки.

Краєвид, який відкривається з гори Гутин Томнатик / Фото Юрія Максименка

3. Полонина Товста – це маловідоме місце, яке розташоване біля популярних туристичних маршрутів довкола Буковелю. Багато українців ніколи не чули про цю мальовничу полонину. Христина зізналася, що любить приходити сюди, коли хоче влаштувати кемпінг, але не має бажання далеко йти.

4. Урочище Кізі Увлоги – це важкодоступний високогірний куточок Чорногірського хребта, який настільки красивий, що точно вартує того, аби пройти непростий шлях. Христина назвала урочище "магічним, містичним і величним". Тут є 50-метровий водоспад, вода у якому залишається крижаною навіть у літню спеку, альпійські луки і стрімкі скелі. Це місце ідеально підходить для того, щоб встановити намет і просто насолоджуватися красою природи.

Урочище Кізі Увлоги / Фото dyki_mandry

5. Полонина Плоска розташована у масиві Ґорґани у Івано-Франківській області. Тут настільки красиво, що здається, наче потрапив у саме серце Карпат. На полонині можна зустріти табун коней, скуштувати сир із сироварні і заночувати у колоритному будиночку "Сосновий пагорб".

Українка показала 5 неймовірно красивих локацій у Карпатах: відео

Куди піти у Карпатах тим, хто ніколи не підіймався в гори?

Раніше ми розповідали про одноденний маршрут у гори, який чудово підійде для тих, хто вперше хоче підкорити вершину. Мовиться про гору Синяк неподалік Буковелю. Весь похід туди й назад займає близько 6 годин. Стартувати можна від готелю "Бука".

Щоб піднятися на гору, не потрібна особлива підготовка чи професійне спорядження – достатньо взяти зручне взуття, захист від сонця, перекус та воду. Дорогою на туристів чекають красиві краєвиди, а на вершині – спокій і тиша.