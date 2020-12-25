В мире насчитывается около 200 стран, но не все они имеют огромную территорию, ведь среди них есть и те, площадь которых не превышает тысячу километров квадратных. Хотя они и не могут похвастаться размером, однако многие из них не испытывают недостатка туристов и уверенно могут посоревноваться за звание самых уютных и отдаленных уголков планеты.

Travel24 предлагает рейтинг стран с наименьшей площадью.

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Топ-15 самых маленьких государств мира по площади: как живут эти страны

Ватикан

Город-государство Ватикан находится на территории Рима (Италия). Это маленькое государство мира, площадь которой насчитывает всего 0,44 квадратных километров. Ватикан является духовным и административным центром римских католиков. Основной источник дохода в государстве – пожертвования всех католиков.



Ватикан / UnSplash

Монако

Княжество Монако является микрогосударством на юге Франции. Его площадь составляет 2,02 квадратных километров. Государство настолько маленькое, что за 60 минут можно обойти все его улицы. Это страна с интересной культурой и богатой историей. Коренные жители Монако называются монегасками.



Монако / UnSplash

Науру

Карликовое островное государство, которое окружает Тихий океан. Площадь государства составляет всего 21,3 квадратных километров. Населения Науру на 90% состоит из этнических науруанцев и насчитывает примерно 10 тысяч человек.



Науру / UnSplash

Тувалу

Тувалу – крошечное государство в Полинезии, площадь которого насчитывает лишь 26 квадратных километров. На Тувалу нет рек и железных дорог, а основной вид деятельности жителей – рыбалка. Здесь расположена одна начальная школа.



Тувалу / images.theconversation.com

Сан-Марино

Самая светлая республика Сан-Марино – официальное название этого государства. Оно расположено в центральной части Италии. Его площадь – 61 квадратный километр. Это государство с одним из самых низких уровней безработицы в Европе, а также Сан-Марино – популярное туристическое направление.



Сан-Марино / UnSplash

Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн – микрогосударство, расположенное в западной части Центральной Европы и граничит со Швейцарией и Австрией. Площадь государства – 160 квадратных километров. Официальный язык страны – немецкий. Большую часть территории Лихтенштейна занимают горы.



Лихтенштейн / UnSplash

Маршалловы острова

Маленькое государство в регионе Микронезия, что в Тихом океане. Его площадь составляет 160 квадратных километров. Национальная валюта – американский доллар. Большая часть суши Маршалловых островов покрыта кокосовыми пальмами.



Маршалловы острова / UnSplash

Сент-Китс и Невис

Маленькое государство, находится в восточной части Карибского моря. В ее состав входят два острова – Сент-Китс и Невис. Площадь государства – 261 квадратный километр. Государство со всех сторон окружено коралловыми рифами.



Сент-Китс и Невис / UnSplash

Мальдивы

Официальное название – Мальдивская Республика. Маленькая страна, которая расположена в северной части Индийского океана. Площадь этой страны составляет 292 квадратных километров. Почти вся территория – это вода, но источников пресной воды здесь нет.



Мальдивы / UnSplash

Мальта

Островное государство в Средиземном море в Южной Европе. Его площадь – 316 квадратных километров. Состоит из семи островов, три из которых – заселены. Здесь расположено 365 церквей и 7 святынь доисторического периода.



Мальта / UnSplash

Гренада

Островное государство Карибского моря вулканического происхождения с гористым рельефом и богатой историей. Эту страну называют Островом пряностей. Ее площадь составляет 344 квадратных километров.



Гренада / UnSplash

Сент-Винсент и Ґренадины

Маленькое островное государство в Карибском море. Площадь – 389,3 квадратных километров. Пираты Карибского моря с Джонни Деппом снимались на пляжах и островах этой страны.



Сент-Винсент и Ґренадины / UnSplash

Барбадос

Небольшое островное государство в Центральной Америке. Когда-то Барбадос был заселен американскими индейцами. Также здесь расположены уникальные здания колониальной эпохи. Площадь страны – 430 квадратных километров.



Барбадос / UnSplash

Антигуа и Барбуда

Государство на островах в восточной части Карибского моря. Кроме островов Антигуа и Барбуда, в ее состав входит еще третий остров – Редонда. Площадь страны составляет 442,6 квадратных километров. Самый популярный спорт на островах – крикет.



Антигуа и Барбуда / UnSplash

Сейшельские Острова

Островное государство, которое находится в Индийском океане. Государство названо именем министра финансов Франции, Жана Моро де Сешель. А его столица Виктория названа в честь британской королевы. Площадь страны составляет 455 квадратных километров.



Сейшельские Острова / UnSplash

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