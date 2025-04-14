Лучшим вариантом для бюджетного отдыха у моря весной являются курорты Египта, пишет 24 Канал. Именно в весенний период в Египте наиболее благоприятная погода для отдыха.

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Куда поехать в Египте

Туроператоры традиционно предлагают несколько направлений, куда можно поехать в Египте. Среди них:

Шарм-эш-Шейх,

Хургада,

Марса-Алам.

Авиаперелет в Египет происходит из польского Жешува. При бронировании тура можно сразу добавить трансфер из Львова в Польшу.



Шарм-эш-Шейх / Фото Irene Menichini

Какая цена и где покупать

Самые дешевые туры в Шарм в апреле стартуют от 305 долларов за одного на 7 ночей и примерно 300 – 700 долларов на двоих.

Зато отдых в Хургаде и Марса-Алам обойдется на одного в пределах 500 – 600 долларов за идентичный период, что в Шарм-эш-Шейхе.

Искать и покупать туры онлайн вы можете на сайте misto.travel.



Туры в Шарм-эш-Шейх по состоянию на 13 апреля / Скриншот

Какая погода в Египте

В апреле на курортах Египта наиболее благоприятная погода для отдыха. Так, в Шарм-эш-Шейхе температура воздуха днем колеблется в пределах +28 – +35 градусов.

Несколько прохладнее в Хургаде и крошечном курортном городке Марса-Алам.

Купальный сезон в Египте продолжается круглый год. Среднегодовая температура воды на побережье в Шарм-Эль-Шейхе составляет 25,7 градуса. Весной температура воды примерно 23 градуса.