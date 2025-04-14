Лучшим вариантом для бюджетного отдыха у моря весной являются курорты Египта, пишет 24 Канал. Именно в весенний период в Египте наиболее благоприятная погода для отдыха.
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Куда поехать в Египте
Туроператоры традиционно предлагают несколько направлений, куда можно поехать в Египте. Среди них:
- Шарм-эш-Шейх,
- Хургада,
- Марса-Алам.
Авиаперелет в Египет происходит из польского Жешува. При бронировании тура можно сразу добавить трансфер из Львова в Польшу.
Шарм-эш-Шейх / Фото Irene Menichini
Какая цена и где покупать
Самые дешевые туры в Шарм в апреле стартуют от 305 долларов за одного на 7 ночей и примерно 300 – 700 долларов на двоих.
Зато отдых в Хургаде и Марса-Алам обойдется на одного в пределах 500 – 600 долларов за идентичный период, что в Шарм-эш-Шейхе.
Искать и покупать туры онлайн вы можете на сайте misto.travel.
Туры в Шарм-эш-Шейх по состоянию на 13 апреля / Скриншот
Какая погода в Египте
В апреле на курортах Египта наиболее благоприятная погода для отдыха. Так, в Шарм-эш-Шейхе температура воздуха днем колеблется в пределах +28 – +35 градусов.
Несколько прохладнее в Хургаде и крошечном курортном городке Марса-Алам.
Купальный сезон в Египте продолжается круглый год. Среднегодовая температура воды на побережье в Шарм-Эль-Шейхе составляет 25,7 градуса. Весной температура воды примерно 23 градуса.