У світі налічується близько 200 країн-держав, проте не всі вони мають величезну територію, адже серед них є й ті, площа яких не перевищує тисячу кілометрів квадратних. Хоча вони й не можуть похвалитись розміром, проте багато з них не відчувають браку туристів та впевнено можуть позмагатись за звання найбільш затишних та віддалених куточків планети.

Travel24 пропонує рейтинг країн з найменшою площею.

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Топ-15 найменших держав світу за площею: як живуть ці країни

Ватикан

Місто-держава Ватикан знаходиться на території Риму (Італія). Це найменша держава світу, площа якою налічує всього 0,44 квадратних кілометрів. Ватикан є духовним та адміністративним центром римських католиків. Основне джерело доходу в державі – пожертвування усіх католиків.



Ватикан / UnSplash

Монако

Князівство Монако є мікродержавою на півдні Франції. Його площа становить 2,02 квадратних кілометрів. Держава настільки маленька, що за 60 хвилин можна обійти всі її вулиці. Це країна з цікавою культурою та багатою історією. Корінні жителі Монако називаються монегасками.



Монако / UnSplash

Науру

Карликова острівна держава, яку оточує Тихий океан. Площа держави становить всього 21,3 квадратних кілометрів. Населення Науру на 90 % складається з етнічних науруанців та налічує приблизно 10 тисяч людей.



Науру / UnSplash

Тувалу

Тувалу – крихітна держава у Полінезії, площа якої налічує лише 26 квадратних кілометрів. На Тувалу немає річок та залізниць, а основний вид діяльності жителів – риболовля. Тут розташована одна початкова школа.



Тувалу / images.theconversation.com

Сан-Марино

Найясніша республіка Сан-Марино – офіційна назва цієї держави. Вона розташована в центральній частині Італії. Її площа – 61 квадратний кілометр. Це держава з одним із найнижчих рівнів безробіття в Європі, а також Сан-Марино – популярний туристичний напрямок.



Сан-Марино / UnSplash

Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн – мікродержава, що розташована у західній частині Центральної Європи та межує зі Швейцарією та Австрією. Площа держави – 160 квадратних кілометрів. Офіційна мова держави – німецька. Більшу частину території Ліхтенштейну займають гори.



Ліхтенштейн / UnSplash

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Маршаллові острови

Маленька держава у регіоні Мікронезія, що у Тихому океані. Її площа становить 160 квадратних кілометрів. Національна валюта – американський долар. Більша частина суші Маршаллових островів вкрита кокосовими пальмами.



Маршаллові острови / UnSplash

Сент-Кітс і Невіс

Маленька держава, що знаходиться у східній частині Карибського моря. До її складу входять два острови – Сент-Кітс та Невіс. Площа держави – 261 квадратний кілометр. Держава з усіх боків оточена кораловими рифами.



Сент-Кітс і Невіс / UnSplash

Мальдіви

Офіційна назва – Мальдівська Республіка. Маленька країна, яка розташована у північній частині Індійського океану. Площа цієї країни становить 292 квадратних кілометрів. Майже уся територія – це вода, але джерел прісної води тут немає.



Мальдіви / UnSplash

Мальта

Острівна держава у Середземному морі у Південній Європі. Її площа – 316 квадратних кілометрів. Складається із семи островів, три з яких – заселені. Тут розташовано 365 церков та 7 святинь доісторичного періоду.



Мальта / UnSplash

Гренада

Острівна держава Карибського моря вулканічного походження з гористим рельєфом та багатою історією. Цю країну ще називають Островом прянощів. Її площа становить 344 квадратних кілометрів.



Гренада / UnSplash

Сент-Вінсент і Ґренадіни

Маленька острівна держава в Карибському морі. Площа – 389,3 квадратних кілометрів. Пірати Карибського моря з Джонні Деппом знімались на пляжах та островах цієї країни.



Сент-Вінсент і Ґренадіни / UnSplash

Барбадос

Невеличка острівна держава в Центральній Америці. Колись Барбадос був заселений південноамериканськими індіанцями. Також тут розташовані унікальні будівлі колоніальної епохи. Площа країни – 430 квадратних кілометрів.



Барбадос / UnSplash

Антиґуа і Барбуда

Держава на островах у східній частині Карибського моря. Окрім островів Антиґуа і Барбуда, до її складу входить ще третій острів – Редонда. Площа країни становить 442,6 квадратних кілометрів . Найпопулярніший спорт на островах – крикет.



Антиґуа і Барбуда / UnSplash

Сейшельські Острови

Острівна держава, яка знаходиться в Індійському океані. Держава названа іменем міністра фінансів Франції, Жана Моро де Сешеля. А її столиця Вікторія названа в честь британської королеви. Площа країни становить 455 квадратних кілометрів.



Сейшельські Острови / UnSplash

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