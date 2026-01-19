Куди не варто їхати подорожувати у 2026 році?

  • Ми вже розповідали про найгірші напрямки для відпустки у 2026 році. Наприклад, столиця Мексики зіткнулася з гострою реакцією на джентрифікацію, короткострокову оренду та зростання цін на житло. У липні 2025 року в місті відбулися масові протести, які подекуди переросли в насильство.

  • Або ж, дізнайтесь, який острів визнали найгіршим для візиту у 2026 році. Це місце страждають від наслідків надмірного туризму: збільшилися пробки, подовжився час у дорозі, зросли ціни на оренду житла, а місцеві жителі дедалі частіше не можуть дозволити собі проживання у популярних зонах.