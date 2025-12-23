Мовиться про Різдвяну пошту у палаці Бандінеллі. 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про неї докладніше.

Дивіться також Місця, які спустошать ваш гаманець: де найдорожче зустріти Новий рік у Львові

Чому Різдвяна пошта у палаці Бандінеллі – класний святковий хіт Львова 2025 року?

Різдвяна пошта відкрилася у Львові вже вдруге, це сталося на початку грудня у палаці Бандінеллі на площі Ринок, 2. А працюватиме вона до 10 січня щодня з 11 години й до 19.

У львівської Різдвяної пошти є глибоке історичне підґрунтя. Тут у 1629 році італієць Роберто Бандінеллі заснував першу пошту на українських землях, звідки листи йшли до Європи. Нині ж Укрпошта з палацу Бандінеллі відправляє листівки у будь-який куточок світу.

Як зазначає dyvys.info, у наш час існує певний скепсис щодо "аналогових" листівок, а проте паперові привітання зберігають свою особливу та абсолютно інакшу емоційну цінність. Про це нагадала керівниця управління туризму міськради Львова Христина Лебедь.

Відвідувачі Різдвяної пошти обирають авторські листівки від 18 митців проєкту "Подаруй листівку Львову" та "Витоки", підписують їх і кидають у скриньку. У 2024 році цю святкову локацію відвідали 10 тисяч людей, а на Збройні Сили України зібрали 321 тисячу гривень.

Кошти від "листівки за донат" ідуть на лікування військових у центрі UNBROKEN, зокрема на препарат від гострого болю після травм. Є також "підвішені" листівки для захисників на передовій – волонтери передадуть їх із колядою у січні.

Різдвяна пошта Львова запрошує гостей: дивіться відео svitlanakstyle

Простір тут є й своєрідним інформаційним хабом Різдва, адже містить афіші подій, ярмарків, концертів. А ще фотозони з дідухами, павуками, звіздами. А доповнена реальність через додаток "Коляда" оживлює палац, маски вертепів і колядки хорів.

Локація є топовою у різдвяних маршрутах, даруючи затишок старого Львова, можливість для підтримки фронту та унікальні сувеніри. Тож це таки must-visit перед Святвечором.​

Які ще різдвяно-новорічні туристичні магніти Львова варто відвідати?