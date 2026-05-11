Вода у цій річці буквально кипить, а об'ємом вона як 200 олімпійських басейнів: що це за місце

У глибині Амазонських джунглів у Перу розташована річка Шанай-Тимпишка, яка стала відомою через незвичайну особливість, а саме надвисоку температуру води. У деяких її частинах вода настільки гаряча, що утворює густу пару і візуально нагадує кипіння.

Вчитель географії andriiutkin розповів у соціальній мережі тредс про унікальне природне явище Шанай-Тимпишка – річку, вода в якій настільки гаряча, що буквально створюється враження кипіння. Детальніше про цю річку читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Туристи їдуть до Морського ока, але не всі знають про цю чудову нерозпіарену локацію поруч

Що це за річка і чому вона унікальна?

Річка Шанай-Тимпишка розташована в Амазонських джунглях Перу і є однією з найрідкісніших природних водойм у світі. Її довжина становить приблизно 6,4 кілометрів, а ширина близько 25 метрів. В окремих ділянках температура води коливається від приблизно 45 градусів до майже 100 градусів, через що здається, ніби вона "кипить".

При цьому це не одна суцільна гаряча зона – температура змінюється різко навіть на коротких відрізках, і поряд можуть бути як відносно теплі, так і надзвичайно гарячі ділянки. Цікаво, що об'єм річки можна порівняти приблизно з 200 олімпійськими басейнами.

Як виглядає річка: дивитись відео

Чому вода там така гаряча, якщо поруч немає вулкану?

Довгий час це явище залишалося загадкою, адже найближчі вулкани розташовані за сотні кілометрів. Науковці пояснили, що причина в геотермальному нагріванні. Дощова вода просочується глибоко в землю через тріщини в земній корі, опускається в гарячі шари, де температура зростає через внутрішнє тепло Землі, а потім під тиском повертається назад на поверхню у вигляді перегрітих джерел. Саме ці підземні "канали" і формують гарячі ділянки річки.

Чи справді вода у річці кипить?

Фізично це не рівномірне кипіння, як у чайнику. Натомість це поєднання дуже гарячих джерел і холодніших потоків, через що виникають зони активного випаровування. У найгарячіших місцях вода може бути настільки гарячою, що миттєво обпікає та утворює густу пару, але поруч можуть бути ділянки, де вода вже значно прохолодніша.

Річка Шанай-Тимпишка / фото Shanay Timpishka

Чи є життя в такій річці?

У найгарячіших частинах річки життя практично відсутнє. Риба та більшість водних організмів не можуть вижити при таких температурах. Натомість ближче до прохолодніших ділянок трапляються окремі види бактерій і мікроорганізмів, які здатні витримувати екстремальні умови. Також уздовж берегів помітно менше рослинності, адже висока температура та пара впливають і на екосистему суші.

Дивіться також "Кривавий" водоспад Антарктиди роками дивував вчених: як він утворився насправді

Як цю річку сприймають місцеві?

Для місцевих корінних народів це місце має не лише природне, а й духовне значення. Вони пов'язують річку з легендами про духів природи і вважають її священною. У міфології регіону навіть існує образ гігантського змія-духа Якумами, який нібито "охороняє" води Амазонії.

Змій-дух Якумама / фото The Arhaeologist

Чому ця річка важлива для науки?

Шанай-Тимпишка є унікальним природним "лабораторним майданчиком". Вчені вивчають її, щоб зрозуміти, як екстремальні температури впливають на екосистеми та які види можуть виживати в таких умовах. Деякі дослідники навіть порівнюють цю річку з можливими умовами на інших планетах або з майбутнім Амазонії в умовах глобального потепління.

Для написання матеріалу використовувались текст з BBC та Discover Wildlife.

Які ще новини будуть вам цікаві?

Якщо вже піднялася тема про річки, то чи знаєте ви інформацію про Парану? Це друга за довжиною річка після Амазонки у Південній Америці. Вона тече від тропічних лісів Бразилії через субтропіки Парагваю до помірного клімату Аргентини.

Найвідоміша туристична перлина у її басейні – легендарні водоспади Ігуасу. Найвідомішою туристичною локацією у її басейні є легендарні водоспади Ігуасу. Побачити їх можна з двох боків: бразильського та аргентинського.