Це місце існує вже давно: тисячі львів'ян проїжджають повз нього щодня, але ніхто навіть не підозрює, яка справжня знахідка ховається всередині. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Lviv.travel.

Де можна подивитись на виставку ретро-автівок?

"Ретро Гараж" – це унікальний музей, розташований у найстарішому ангарі комплексу трамвайного депо у Львові, який є найстарішим в Україні. Будівля, зведена у 1894 році за проєктом львівського архітектора Альфреда Каменобродського, нині вважається пам'яткою технічної архітектури та належить музею історії науки і техніки.

Відкритий для відвідувачів у жовтні 2018 року. Музей запрошує усіх поринути у світ класичних авто і технічних витворів минулого. Потрапити можна через браму ангару з вивіскою "Retro Garage". На території розташовано чотири експозиції. Одна з них належить Львівському історичному музею і демонструє зразки продукції Львівського мотозаводу 20 століття. Решта приватні колекції львів'ян Андрія Гладуна та Тараса Майби.

"Ретро Гараж" у Львові / фотоLviv.travel

Колекція Андрія Гладуна включає оригінальні велосипеди, мотоцикли, мопеди та скутери. Експозиція Тараса Майби містить рідкісні автомобілі американського автопрому та унікальну колекцію номерних знаків зі 28 штатів США. Тут також можна побачити ретро-автомобілі, мототехніку, дерев'яну карету та мініатюрні автомоделі. Загалом, виставка містить експонати з України, Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, США, Італії та Чехії.

Які експозиції є в "Ретро Гараж" у Львові?

В музеї представлені унікальні експонати, серед яких поліцейський автомобіль Chevrolet Caprice Classic 1986 року випуску з проблисковим маячком, чотирма типами сирен та мікрофоном. Також тут знаходиться найбільша в Україні колекція номерних знаків – це цілих 345 одиниць, що навіть потрапили до Книги рекордів України.

"Ретро Гараж" у Львові / фотоLviv.travel

Багатьом відвідувачам дуже до вподоби "Велосипед-коник", якому понад 120 років, виготовлений у 19 столітті в Італії, зі сидінням у формі коника. Не менш цікавою є модель двоколісного велосипеда з п'ятьма сидіннями, створеного спеціально для виставки. Також серед експонатів є військовий німецький мотоцикл NSU (Osl 251) 1937 року, який використовувався під час Другої світової війни, та Citroen AC4 Berline Lux – це перше міське таксі довоєнного Львова.

Як зазначає TravelsInclusiveUkraine, "Ретро Гараж" працює щодня, крім понеділка, з 10:00 до 17:00. Знаходиться за адресою: вулиця Дмитра Вітовського, 57А, місто Львів. Вартість квитків становить 100 гривень для дорослих та 50 гривень для школярів, студентів і пенсіонерів. Екскурсія доступна за ціною 200 гривень.

