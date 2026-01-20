Встигніть побачити: де відкривається фантастичний захід сонця над зимовим Львовом

Зараз чарівна пора року, коли Львів покритий снігом і виглядає по-особливому атмосферно. Саме в цей період з вежі ратуші відкривається безмежна панорама міста, яка захоплює подих і зачаровує туристів з першого погляду.

Зацікавила локація?

Де у Львові побачити найкрасивішу панораму міста?

У цю зимову пору саме з вежі Львівської ратуші відкривається одна з найкрасивіших панорам міста. Засніжені дахи, тиха площа Ринок і старе місто з висоти 65 метрів виглядають особливо казково. Важливо планувати візит не надто пізно, адже взимку темніє рано, щоб встигнути побачити Львів у всій його красі, краще приходити ще за світла.

Панорама Львова: дивитись відео

Як потрапити на вежу?

Потрапити на вежу можна лише за попередньою реєстрацією у Центрі туристичної інформації (площа Ринок, 1). Реєстрація відбувається в день підйому.

Графік роботи вежі: понеділок – четвер: 17:15 – 20:00, п'ятниця: 16:15 – 20:00, субота – неділя: 10:00 – 20:00.

понеділок – четвер: 17:15 – 20:00, п'ятниця: 16:15 – 20:00, субота – неділя: 10:00 – 20:00. Вартість квитків: дорослий: 100 гривень, дитячий (7 – 13 років) та для студентів денної форми навчання: 50 гривень.

Безкоштовний вхід передбачений для дітей до 6 років та пільгових категорій.

Перед візитом треба зареєструватися у Центрі туристичної інформації (вхід у будівлю міської ради зліва). Далі варто отримати спеціальну перепустку. Подолати близько 400 сходинок (каса під час підйому). І насолодитися зимовими краєвидами Львова з висоти. Всі деталі можна дізнатись на Lviv Travel.

