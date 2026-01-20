Успейте увидеть: где открывается фантастический закат над зимним Львовом

Сейчас волшебное время года, когда Львов покрыт снегом и выглядит по-особенному атмосферно. Именно в этот период с башни ратуши открывается безграничная панорама города, которая захватывает дыхание и завораживает туристов с первого взгляда.

Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Roksolana_boberska.

Где во Львове увидеть самую красивую панораму города?

В эту зимнюю пору именно с башни Львовской ратуши открывается одна из самых красивых панорам города. Заснеженные крыши, тихая площадь Рынок и старый город с высоты 65 метров выглядят особенно сказочно. Важно планировать визит не слишком поздно, ведь зимой темнеет рано, чтобы успеть увидеть Львов во всей его красе, лучше приходить еще при свете.

Панорама Львова: смотреть видео

Как попасть на башню?

Попасть на башню можно только по предварительной регистрации в Центре туристической информации (площадь Рынок, 1). Регистрация происходит в день подъема.

График работы башни: понедельник – четверг: 17:15 – 20:00, пятница: 16:15 – 20:00, суббота – воскресенье: 10:00 – 20:00.

понедельник – четверг: 17:15 – 20:00, пятница: 16:15 – 20:00, суббота – воскресенье: 10:00 – 20:00. Стоимость билетов: взрослый: 100 гривен, детский (7 – 13 лет) и для студентов дневной формы обучения: 50 гривен.

Бесплатный вход предусмотрен для детей до 6 лет и льготных категорий.

Перед визитом надо зарегистрироваться в Центре туристической информации (вход в здание городского совета слева). Далее следует получить специальный пропуск. Преодолеть около 400 ступенек (касса во время подъема). И насладиться зимними видами Львова с высоты. Все детали можно узнать на Lviv Travel.

