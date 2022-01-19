Так, клієнти й надалі можуть повернути квитки та отримати повну суму їхньої вартості без штрафів і доплат.

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Квитки Qatar Airways повністю зворотні: що це означає

Правила авіакомпанії дозволяють пасажирам поміняти маршрут та дату вильоту без жодних штрафів. Втім, зробити це потрібно до відправлення першого рейсу. Якщо нове бронювання коштуватиме дорожче, доведеться сплатити різницю.

Також авіаперевізник дозволив змінювати кінцевий пункт. Однак є умова: початковий пункт має залишатися тим самим. Тобто, якщо пасажир бронював виліт з Києва на Мальдіви, то і в новому квитку Київ повинен залишатися містом відправлення. Водночас Мальдіви можна замінити на інші пункти.

За умовами акції, якщо пасажир передумав вирушати в подорож, й хоче повне повернення, то може це зробити без штрафів та додаткових зборів. Гроші повернуть тим самим способом, яким оплачувалися квитки.

Тобто, якщо бронювання було зроблено через сайт авіаперевізника та сплачено карткою, то гроші повернуть на ту ж картку. Якщо ж квиток купувався за готівку в туроператорів, повернення можна оформити за місцем укладання угоди.

Зауважимо, Qatar Airways скасувала штраф за повернення та обмін квитків у 2020 році після того, як країни почали запроваджувати карантинні обмеження через COVID-19.