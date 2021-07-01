Ця опція буде доступна до 31 серпня 2021 року. Вона стосується вильотів до кінця травня 2022 року.

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Що відомо про послугу повернення квитків

Якщо пасажири передумають відправлятися в подорож, то можуть повернути повну вартість авіаквитка без застосування штрафів та зборів за повернення. Гроші перерахують на ту ж карту, з якої здійснили покупку.

У разі, якщо ви вже використали частину квитка, то можна повернути можна лише невикористану частину або обміняти на ваучер для наступної подорожі.

Друга гарна новина: якщо ви просто вирішили посунути в часі свою подорож з Qatar Airways, то це також можна зробити без фінансових втрат. Авіакомпанія дозволила безмежну кількість разів змінювати дату поїздки. Це можна зробити на сайті компанії, через кол-центр або через агентство, яке бронювало квитки. Єдиний нюанс: якщо нове бронювання коштуватиме дорожче, то доведеться доплатити різницю.

Цікаво знати! Авіакомпанія Qatar Airways має базовий аеропорт-хаб у Міжнародному аеропорті Хамад, який знаходиться в місті Доха, Катар. Вона здійснює перельоти на 6 континентах та має понад 160 напрямків по світу. З київського аеропорту "Бориспіль" ці авіалінії здійснюють рейс до свого хабу.