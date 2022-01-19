Так, клиенты и дальше могут вернуть билеты и получить полную сумму их стоимости без штрафов и доплат.

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Билеты Qatar Airways полностью обратны: что это значит

Правила авиакомпании позволяют пассажирам поменять маршрут и дату вылета без штрафов. Впрочем, сделать это нужно до отправки первого рейса. Если новое бронирование обойдется дороже, придется оплатить разницу.

Также авиаперевозчик разрешил изменять конечный пункт. Однако есть условие: исходный пункт должен оставаться прежним. То есть, если пассажир бронировал вылет из Киева на Мальдивы, то и в новом билете Киев должен оставаться городом отправления. В то же время Мальдивы можно заменить другими пунктами.

По условиям акции, если пассажир передумал отправляться в путешествие и хочет полного возвращения, то может это сделать без штрафов и дополнительных сборов. Деньги вернут тем же способом, каким оплачивались билеты.

То есть, если бронирование было сделано через сайт авиаперевозчика и оплачено картой, то деньги вернут на ту же карту. Если же билет покупался за наличку у туроператоров, возврат можно оформить по месту заключения сделки.

Отметим, Qatar Airways отменила штраф за возврат и обмен билетов в 2020 году после того, как страны начали вводить карантинные ограничения из-за COVID-19.