По-багатому: Qatar Airways показала, як виглядає її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія Qatar Airways цьогоріч відзначає 4-ту річницю з початку запуску регулярних польотів до Києва. З цієї нагоди вперше в аеропорту Бориспіль показала журналістам, як виглядає всередині її Boeing 787-8 Dreamliner – "лайнер мрії".
Цей літак катарська авіакомпанія використовує для більшості рейсів до Києва в останні 2 місяці. До нині його салони могли побачити тільки пасажири.
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Авіалайнер містить один салон бізнес-класу і два салони економкласу.
В аеропорту "Бориспіль" пасажири заходять на борт другими дверима й одразу опиняються в вітальні літака, яка виконує роль барної стійки для пасажирів бізнес-класу.
Бізнес-клас Boeing 787-8 оснащений 22 кріслами. Тут пасажир може вийти в прохід, розкласти своє крісло в горизонтальне ліжко та скористатися екранами розважальної системи.
Натомість економклас Dreamliner має схему розміщення сидінь 3 + 3 + 3 – дев'ять у кожному ряду. Загалом 232 сидіння.
Qatar Airways показала, як виглядає "лайнер мрії" / Фото Олександра Мироненка, avianews.com
Зазначається, що при посадці всі пасажири отримують подушку, плед і навушники, а також безкоштовну бортову систему розваг, зокрема в економкласі.
Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021: коротко
Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.
10 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Зауважимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways запровадила прямі рейси з Києва до США.