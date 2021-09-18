Редакція 24 каналу з'ясувала, де можна насолодитися теплими промінчиками сонця, покупатися у лагідному морі та ще й непогано заощадити.

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Чому вигідно відпочивати восени

Більшість українців навіть не підозрюють, що відпочинок на морі восени може бути вдалішим одразу з декількох причин. Серед найбільш очевидних:

Комфортна температура повітря – подекуди літній відпочинок може перетворитися на справжнє пекло, коли стовпчики термометрів піднімаються до +40 градусів. Тоді туристи змушені ховатися в номерах і виходити на вулицю ввечері, коли спаде шалена спека. Натомість на початку осені сонце не таке палюче, а от море ще доволі тепле.

– подекуди літній відпочинок може перетворитися на справжнє пекло, коли стовпчики термометрів піднімаються до +40 градусів. Тоді туристи змушені ховатися в номерах і виходити на вулицю ввечері, коли спаде шалена спека. Натомість на початку осені сонце не таке палюче, а от море ще доволі тепле. Менша кількість туристів – ми не обіцяємо вам порожні пляжі, але через нібито "несезон" людей у готелях дійсно менше.

– ми не обіцяємо вам порожні пляжі, але через нібито "несезон" людей у готелях дійсно менше. Нижчі ціни – туроператори намагаються зрівняти попит на путівки восени та влітку, тож ціни опускають. Натомість у літні місяці, коли попит перевищує пропозицію, ціни підвищують.

Як розповіли в турагенції "Антонів Тур" у коментарі 24 каналу, влітку попит на закордонний відпочинок на морі більший через те, що в школах та університетах канікули. До того ж карантин та закриті кордони тривалий час стримували людей. А після послаблення обмежень та збільшення темпів вакцинації люди нарешті поїхали на моря.

Зросла кількість людей, бо після карантину всі вирвалися. Багато туристів кажуть, що 2020 року не ризикували їхати, а зараз вже собі дозволяють,

– зізналася менеджерка з туризму в "Антонів Тур" Іванна Олійник.



Які країни Європи відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу

Найпопулярніші напрямки для подорожі восени

Іванна зазначила, що зараз туристи надають перевагу Туреччині та Єгипту. Все через доступність цін. Але не лише ці країни манять мандрівників. Не менш популярними також є надзвичайно мальовнича Чорногорія, Кіпр та Греція. А для тих, хто готовий витратити на відпочинок трохи більше, є фантастична Домініканська Республіка. З'ясуймо, чим відрізняється відпочинок у цих країнах.

Єгипет

Туристичний сезон в Єгипті триває майже весь рік. Чи не єдина напасть, яка може трохи зіпсувати відпочинок, – це сезон вітрів. Але у вересні та жовтні його боятися не слід. Загалом погода в Єгипті в першій половині вересня не дуже відрізняється від серпневої.

Погода в Єгипті

Вересень: повітря +29...+31 градус, вода +26 градусів;

Жовтень: повітря +27...+29 градусів, вода +26 градусів;

Листопад: повітря +24...+26 градусів, вода +24 градуси.

Який курорт обрати

У середині осені комфортно і в Хургаді, і в Шарм-ель-Шейху. Саме туди найчастіше літають туристи. Радимо обрати Хургаду, якщо ви хочете наживо побачити найвідоміші єгипетські піраміди. Ще однією перевагою Хургади є піщана берегова лінія, яка забезпечує приємний і спокійний захід у море. Це важливий фактор для тих, хто відпочиває з дітьми.

Натомість Шарм-ель-Шейх відомий своїми готелями та надзвичайно гарним кораловим рифом. Для справжніх любителів плавати та пірнати Шарм-ель-Шейх стане раєм на Землі.



Кораловий риф у Шарм-ель-Шейху / Фото Unsplash

Вартість відпочинку

Згідно з даними турагенції "Антонів Тур", тури в Єгипет становлять від 10 000 – 12 000 гривень з людини за 7 днів у готелі із системою All Inclusive.

Режим в'їзду

Мандрівників, які мають COVID-сертифікат, звільняють від карантину. Країна визнає всі вакцини, якими щеплюють українців.

Якщо COVID-сертифіката немає, Єгипет вимагає негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Ті туристи, які прибувають в аеропорти Шарм-ель-Шейху або Хургади і не мають результату тесту на коронавірус, можуть здати його в аеропорту. Його вартість складає приблизно 30 доларів. Результат тесту мандрівники змушені чекати в готельних номерах.

Туреччина

Вересень та початок жовтня – просто ідеальний час для відпочинку на морі у Туреччині. З перших днів осені там починається справжній "оксамитовий сезон" – море ще тепле, сонце палюче, але легкий вітер дозволяє комфортно переносити спекотну погоду.

Погода у Туреччині

Вересень: повітря +27...+29 градусів, вода +26 градусів;

Жовтень: повітря +23...+25 градусів, вода +24 градуси;

Листопад: повітря +19...+21 градус, вода +21 градус.



Захоплюючий вид з пляжу Капутас, Мармарис / Фото Ахмета Салі (Unsplash)

Який курорт обрати

У вересні ви можете сміливо їхати відпочивати на будь-який курорт Туреччини. Найтепліше на Середземному морі, трішки прохолодніше на Егейському – ці місця точно підійдуть для пляжного відпочинку. Натомість на курортах Чорного моря на початку осені вже прохолодно і частіше дощить.

Рекомендуємо звернути увагу на добре знайому Анталію та надзвичайно гарні курорти Сіде та Белек. Непогана погода також у Мармарисі та Бодрумі, щоправда, там на декілька градусів холодніше, ніж в Анталії.

Туреччина восени: що варто очікувати від відпочинку

Львів'янка Катерина Партика лише нещодавно повернулася зі сонячної Туреччини. Вона зізналася, що вперше відпочивала восени на морі за кордоном.

Головна мета відпустки — розслабитись, відключити голову і ні про що не думати, тому вибір впав саме на Туреччину. Хотіли поєднати пасивний і активний відпочинок. Для нас було важливо, щоб було море і гори, тому цілеспрямовано обирали місто Кемер. Тут фантастична природа, дуже чисте море і є багато красивих місць поруч,

– пояснила Катерина.

Враження Катерини про поїздку

Перше враження дуже позитивне. Найбільше, що мене приємно вразило, – це море. Прозоре й блакитне, дуже солене і з рибками. Навколо скелясті гори, багато екзотичних рослин і саме у вересні комфортна температура повітря для відпочинку.

З мінусів по погоді – лише висока вологість. В обід дуже спекотно, не уявляю, як люди відпочивають влітку.

Ми взяли машину на прокат і відвідали багато кльових місць, які розташовані поруч з Кемером. Не уявляли, що Туреччина може бути такою красивою. Природа і культура стали для нас справжнім відкриттям, адже завжди було уявлення, що відпочинок в Туреччині це лише all inclusive і коктейльчики біля басейну.

Ще з плюсів – нам траплялись дуже привітні та веселі люди. Турки дуже люблять українців. Приємно здивувало, що персонал готелю, в якому ми жили, в більшості спілкувався англійською мовою.

Неперевершена Туреччина / Фото Катерини Партики

Про мінуси

Росіяни. Їх видно за кілометр. Гучно спілкуються на пляжі, хамлять до персоналу і нахабно себе поводять. На щастя, нам мало таких траплялось і в нашому готелі було небагато таких туристів. В основному туристи – це європейці та українці.

Ще один мінус. Настирливі й набридливі турки. Таких можна зустріти на місцевих ринках і в магазинах. Не знаю, чи це частина їхнього маркетингу, але спокійно пройти біля магазину неможливо, вони в буквальному сенсі затягують тебе всередину: "Купі, брат!", "Меха, кожа, купі жене шубу".

Ну й негативний присмак після відпочинку залишився після перельоту. А саме від поведінки наших людей в літаку. Ніякої культури, і справа навіть не в оплесках під час злету і посадки. Найбільше дратували маски на бороді у половини людей і вигуки чоловіків напідпитку. Щиро шкода бортпровідниць цих рейсів, вони дуже стараються, слідкують за всіма карантинними нормами та порядком.

Важлива порада

Загалом перше враження від Туреччини чудове! Важливо з самого початку визначитися, який тип відпочинку ви обираєте і що хочете побачити. Якщо відпочиватимете в районі Кемеру, або неподалік, дуже рекомендую відвідати каньйон Гейнюк! Це найгарніше місце, що я бачила за останній час.

Вартість відпочинку

Ціни на пакетні тури до Туреччини коштують ще менше – у середньому від 9 000 – 12 500 гривень з людини, але не забувайте, що бувають і гарячі тури. До прикладу, 7-денний відпочинок у 4-зірковому готелі Belkon Hotel обійдеться лише у 6 300 гривень. Але ціни на гарячі тури постійно змінюються і їх швидко розкуповують.



Вартість відпочинку у Туреччині / Скриншот зі сайту "Антонів Тур"

Режим в'їзду

Мандрівники мають показати один з документів:

COVID-сертифікат (країна визнає всі вакцини, якими щеплюють українців);

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не раніше ніж за 48 годин до приїзду.

Цікаво! Тестування в Туреччині стануть обов'язковими: коли почнуть діяти обмеження

Кіпр

Кіпр – ідеальний варіант для тих, хто вирішив відпочити восени, адже:

острів розташований відносно недалеко від України й переліт займає пару годин;

восени ціни на острові значно нижчі, ніж у "високий" сезон влітку.

Погода на Кіпрі

Вересень: повітря +28...+30 градусів, вода +26 градусів;

Жовтень: повітря +25...+27 градусів, вода +24 градуси;

Листопад: повітря +19...+21 градус, вода +21 градус.

Який курорт обрати

Для тих, хто любить більш спекотну погоду, рекомендуємо вирушати на південну частину Кіпру – район Лімассола. Там температура повітря досягає позначки +30…+32 градуси. Восени вода у середньому прогрівається до +25 градусів.

Любителям нічних клубів та дискотек варто обрати Айя-Напу. Натомість поціновувачам спокійного відпочинку слід звернути увагу на Пафос, Протарас, Ларнаку, Лімассол. Там немає бурхливого нічного життя, але дозвілля можна заповнити цікавими екскурсіями.

Вартість відпочинку

Цьогоріч Кіпр має неабиякий попит серед українських туристів. А попит, як відомо, сприяє підвищенню цін. Тож у випадку з Кіпром є сенс замислитися над самостійною мандрівкою.

До прикладу, до Ларнаки з українських міст літає угорський лоукостер Wizz Air. Він здійснює прямі перельоти з:

Києва (Жуляни) – від 1 139 гривень з людини (вересень), від 419 гривень з людини (жовтень);

Львова – від 1 299 гривень з людини (вересень), від 319 гривень з людини (жовтень);

Харкова – від 909 гривень з людини (вересень), від 749 гривень з людини (жовтень).



Вартість перельоту на Кіпр / Скриншот із сайту Wizz Air

Також на Кіпр літають:

український лоукостер SkyUp – з Києва та Харкова;

МАУ – з Києва.

Режим в'їзду

вакциновані пасажири мають завантажити копію сертифікату про вакцинацію на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію;

невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту.



Кіпр відомий фантастичною природою / Фото Антуана Ангульванта (Unsplash)

Греція

Прихід осені в Греції неможливо відстежити за погодою, але можна помітити за цінами. Фактично з перших днів вересня потроху знижується вартість авіаквитків, номерів у готелях, пакетних турів. І хоча ціни в Греції у вересні ще досить високі, відпочинок обійдеться помітно дешевше, ніж в липні і серпні.

Погода у Греції

Вересень: повітря +25...+32 градуси, вода +25 градусів;

Жовтень: повітря +21...+25 градусів, вода +23 градуси;

Листопад (прохолодно для купання): повітря +18...+20 градусів, вода +19 градусів.

Варто ознайомитися Нові заходи для невакцинованих в Греції: які обмеження запровадять наступними

Який курорт обрати

У першій половині вересня добре відпочивати на островах Санторіні, Парос, Мілос. Пізніше – на Криті. Там купатися можна аж до середини, а то й кінця жовтня. На острові Родос в Середземному морі у вересні краще звернути увагу на східне узбережжя, наприклад, курортна зона Фаліракі, де море спокійніше і тепліше.

Вартість відпочинку

Пакетні тури до Греції коштують від 14 000 – 15 000 гривень з людини. Якщо є бажання заощадити, то можна спробувати організувати відпочинок самостійно. Тим паче до грецьких міст літають добре знайомі SkyUp, МАУ, Wizz Air, Ryanair, а також Aegean Airline та Turkish Airlines.

До слова, Wizz Air станом на середину вересня пропонує дешеві квитки з Києва до портового міста Солоніки. Переліт коштує лише 649 гривень з людини.



Греція вражає красою / Фото Unsplash

Режим в'їзду

Мандрівники мають показати один з документів:

COVID-сертифікат (Греція визнає всі вакцини, які використовують в Україні);

документ, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду. Ця вимога діє і для внутрішнього переміщення між островами паромом або літаком;

експрес-тест на визначення антигену, зроблений не раніше ніж за 48 годин до приїзду;

за 24 години до перетину кордону мандрівники мають заповнити спеціальну форму PLF (бланк локації пасажира).

Чорногорія

Купальний сезон у Чорногорії триває з травня й аж по жовтень. Але суттєвою перевагою осіннього відпочинку у цій країні є те, що у вересні там збирають урожай фруктів і ягід.

Погода у Чорногорії

Вересень: повітря +23...+25 градусів, вода +23 градуси;

Жовтень: повітря +19...+21 градус, вода +22 градуси;

Листопад (прохолодно для купання): повітря +15...+17 градусів, вода +17 градусів;

Який курорт обрати

Вважається, що в Чорногорії найкращі пляжі на Адріатичному морі на курортах Будва, Подгоріца, Тіват та Бечічі. До слова, останній навіть отримав нагороду Гран Прі в Парижі за розкішні пляжі, прозоре море і чистий пісок. Ще один популярний курорт – Петровац – розташований у чудовій бухті і відкриває свої простори для любителів екскурсій і історичних місць.

Зверніть увагу! Через підводні течії та вітер у відкритому морі буквально на один день вода біля берегів може різко стати холодною. Таке трапляється приблизно 2 – 3 рази за сезон у різний час. Але вже за кілька днів море знову прогрівається.

Чому варто відвідати Чорногорію восени: плюси та мінуси

Киянка Влада Логвіна мала фантастичну нагоду помандрувати Чорногорією на початку вересня. У коментарі 24 каналу вона розповіла, що це був її перший досвід відпочинку на морі восени. За її словами, туристів на початку вересня дійсно було мало, а погода у цей період – чудова.

"Немає сильної спеки, навіть невеликий дощ у перші дні відпочинку був приємним", – розповіла Влада.

Вона зазначила, що вирушила у Чорногорію за відгуками друзів, які вже неодноразово відпочивали там.

Влада поділилася враженнями про поїздку:

Природа – нереальна, гори заворожують масштабністю, чисте, прозоре море – це казка. Обов'язково раджу взяти із собою маску – підводний світ того вартує. Коли ти поринаєш під воду, навколо тебе зграї рибок, в камінні ховаються їжаки, черепашки з крабиками, і ти разом з ними в одному місці – не передати словами, як це цікаво.

У Чорногорії є багато цікавих пляжів: з піском, з камінням – на будь-який смак. Дістатися до них можна на кораблі, відвозять в обидві сторони за 4 євро з людини, десь 15 – 20 хвилин, залежно, на який пляж.

Відпочинок у казковій Чорногорії / Фото Влади Логвіної

Ложка дьогтю

З чим у них явні проблеми, так це з кухнею. Вся наша компанія хотіла повернутися додому, щоб поїсти звичайного супу. Дуже багато мучного: пончиків і булочок, а гамбургери та піци просто в кожному провулку.

Так, в перші дні перекусити поки гуляєш – це ок, але потім вже хочеться поїсти чогось легкого. Харчувалися ми в основному в ресторанах, порції великі, але не завжди смачно. Каву, на жаль, там варити не вміють. З асортименту був класичний американо, капучино. Лише у кількох ресторанах біля готелів ми знайшли флет вайт і раф, про фільтр я мовчу, вони не знають, що це.

Капучино завжди приносили з шоколадним топінгом зверху, хоча не попереджали і не питали про це під час замовлення. А раптом я не вживаю цукор.

Важлива порада

Ресторани на набережній краще обходити стороною. Там і ціни значно вищі, і їжа та стиль закладів, м'яко кажучи, не дуже. Рахунок тобі приносять відразу після замовлення – і це нормально, так всюди.

Із санітарією теж все не дуже добре. Все готують руками, мабуть, рукавички – це щось захмарне. Антисептиків на столах не було, як і офіціантів у масках.

Загалом відпочили непогано, але, як на мене, не варто очікувати бюджетного відпочинку у Чорногорії.

Вартість відпочинку

Відпочинок у Чорногорії не можна назвати бюджетним, але красота країни та враження здатні компенсувати витрати. У середньому тури до Чорногорії стартують від 17 000 – 20 000 гривень.

Режим в'їзду

сертифікат про вакцинацію. Чорногорія дозволяє в'їзд навіть з одним щепленням. Вимог щодо самої вакцини, або дати проведення повної або першої дози вакцинації, Чорногорія не ставить;

документ про те, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду;

швидкий на визначення антигену, зроблений не раніше ніж за 48 годин до приїзду;

Грузія

Грузія – казкова країна, а відвідати її восени – це подвійне задоволення, адже там у вересні дозріває виноград. Збирають його з початку вересня до 10 жовтня. Саме тоді у країні відзначають свято Ртвелі. Під час нього вся родина збирає виноград, чавить його і заливає у спеціальні резервуари.

А щоб звільнити посудини для нового вина, старе – ліквідовують. Як? Звісно ж, випивають його! Весело, з гучними застіллями та красивими тостами, як це вміють лише там. Ті, хто байдужий до вина, зможуть скуштувати свіжі овочі, фрукти та горіхи, виноградний сік, а також чурчхелу. Осінь – ідеальний період для знайомства з грузинською кухнею.

Погода у Грузії

Вересень: повітря +23...+25, градусів, вода +24 градуси;

Жовтень: повітря +19...+21 градус, вода +21 градус;

Листопад (холодно для купання) повітря +14...+16 градусів, вода +16 градусів;



Варто бодай раз у житті потрапити у Грузію на збір винограду / Фото Unsplash

Який курорт обрати

Жвавий Батумі підійде для тих, хто полюбляє гучні тусовки та нічне життя. Якщо ж бажаєте не тільки повалятися на пісочку, а й провести час з користю, вирушайте в Кобулеті. Розвинена інфраструктура, невисокі ціни й заклади з національною кухнею зроблять ваш пляжний відпочинок максимально комфортним.

Ще один курорт – Урекі – відомий чорними пляжами з лікувальним магнетитовим піском і найчистішим повітрям. Курорт ідеально підходить для відпочинку з дітьми, адже мілководдя там тягнеться на 300 метрів від берега.

Вартість відпочинку

Пакетні тури у незабутню Грузію коштують в середньому 15 000 гривень з людини, але можна знайти і більш бюджетні варіанти. До прикладу, номер у чотиризірковому готелі лише зі сніданком коштує 11 – 13 тисяч гривень.

Якщо ж ви захочете самостійно організувати поїздку до Грузії, то проблем з цим не повинно виникнути. З українських міст до Батумі та Тбілісі літають МАУ та SkyUp. Вартість квитків з Києва до Батумі стартує від 2 295 гривень з людини в 1 сторону.

Режим в'їзду

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною проти коронавірусу;

невакциновані особи мають надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більш ніж за 72 години до поїздки в Грузію;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється мандрівникам на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо).

Домініканська республіка

Попри сезон дощів, який у Домінікані починається якраз у вересні, температура повітря залишається доволі спекотною, а купатися в океані – жарко. Трохи прохолодніше стає ближче до кінця місяця. Однак навіть цей період є доволі комфортним для відпочинку на морі.

Погода у Домініканській республіці

Вересень: повітря +29...+31 градус, вода +29 градусів;

Жовтень: повітря +29...31 градус, вода +29 градусів;

Листопад: повітря +26...+29 градусів, вода +28 градусів.

Зверніть увагу! Не варто боятися сезону дощів та ураганів у Домінікані. Адже опади там, хоч і бувають часто, тривають 5 – 10 хвилин. А наявність високих гір не дає ураганам розгулятися на повну силу, тож найчастіше все обмежується лише штормом і сильним вітром.

Який курорт обрати

Восени найбільш сухим курортом буде Сан-Хуан, а от в Пуерто-Плата є ризик потрапити під дощ. Якщо ж ви полюбляєте водні види спорту, то вирушайте на курорт Кабарете для занять віндсерфінгом, а також на Монте-Крісті або Пуерто-Плата – для дайвінгу.



Не варто боятися сезону дощів та ураганів у Домінікані / Фото Unsplash

Вартість відпочинку

Якщо ви подивитеся на карту та пригадаєте, де розташована Домінікана, то ціна туру у понад 30 тисяч гривень з людини вас не здивує. Водночас не радимо вам заощаджувати на готелі, адже в таких екзотичних країнах ціна – це гарантія якісних продуктів.

Режим в'їзду

Домініканська республіка не вимагає сертифікатів про вакцинацію чи негативні результати тестів на COVID-19. Натомість мандрівники мають заповнити і видрукувати код "Електронного квитка".

Радимо! Перед вильотом уточніть в авіакомпанії вимоги щодо тестування для прибуваючих рейсів в Домініканську Республіку.

Замість висновку

Безумовно, це не весь список теплих країн, де українці можуть відпочити восени. До нього можна додати екзотичні Балі та Таїланд, європейські Іспанію та Італію, розкішні ОАЕ та Марокко. Вибір просто величезний. Що б ви не обрали – покладіть у валізу парасольку, теплу кофту для прохолодних вечорів, крем від засмаги та гарний настрій. І вирушайте досліджувати цей фантастичний світ.

Гарного та затишного відпочинку!