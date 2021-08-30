Найголовнішим обмеження є обов'язковий масковий режим для всіх у громадських місцях та людних площах. Нові правила попередньо триватимуть тиждень, але їх можуть подовжити.

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Обмеження в Греції

З понеділка, 30 серпня, запровадили низку обмежень в Греції. Вони стосуються відвідувань культурних локацій та конференцій.

За новими правилами, вхід до ресторанів, у музеї, на виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесену хворобу або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

Так, де є скупчення людей та в закритих приміщеннях обов’язковою вимогою є носіння маски. За ігнорування цього правила передбачені штрафи до 300 євро.

Щодо екскурсій, то вони наразі ще дозволені, але мають обмеження за кількістю відвідувачів. Так у закритому приміщенні максимальна кількість екскурсантів становить 20 осіб, а на відкритому повітрі – 40.

До слова, уряд планував ввести обмеження щодо відвідувань барів, ресторанів, музеїв та театрів за COVID-сертифікатами з початку вересня.