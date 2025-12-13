За ігнорування – штраф: цей маловідомий знак може спустошити гаманці водіїв за кордоном

Подорож машиною в іншу країну завжди потребує відповідальності, адже є чимало нюансів, про які варто пам'ятати. Якщо ви плануєте їхати до Європи взимку, вам обов'язково потрібно знати про один важливий дорожній знак та правила, які з ним пов'язані. Інакше ризикуєте отримати чималий штраф.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Запізнитесь на літак: через ці речі вас гарантовано затримають на контролі аеропорту

Про який знак повинні знати водії, плануючи поїздку до Європи взимку?

Водіям, які планують поїздки до Європи цієї зими важливо знати та дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в гірських і засніжених районах. Туристи повинні звернути особливу увагу на синій круглий знак із символом снігового ланцюга.

Цей знак означає, що на транспортний засіб потрібно негайно встановити ланцюги протиковзання. Його встановлюють у місцях, де дорожні умови можуть раптово змінитися через сніг, лід або круті схили, а зчеплення коліс із дорогою стає недостатнім.

Синій круглий знак із символом снігового ланцюга / фото Вікіпедії

Важливо знати, що навіть якщо ваш автомобіль обладнаний зимовими шинами, обов'язок встановити ланцюги все одно залишається. Ігнорування цього правила може призвести до великих штрафів, а водій автоматично вважається відповідальним за будь-які наслідки, включно з аваріями або заторами.

Обов'язкове використання ланцюгів поширюється на країни з холодним зимовим кліматом, зокрема: Францію, Німеччину, Швецію, Швейцарію, Норвегію, Італію, Австрію та Андорру.

Знаки снігового ланцюга зазвичай супроводжуються обмеженням швидкості до 50 кілометрів на годину для тих, хто їх встановив. Кінець обов'язкової зони позначається перекресленим знаком із ланцюгами, і зазвичай він розташований на великій висоті або в гірських районах, де умови дороги швидко змінюються.

Дивіться також Авіофобія більше не проблема: як перетворити страх у приємну подорож

Також, ви повинні подбати про наявність зимових шин у вашому авто, пише Hyundai.com:

Зимові шини обов'язкові для безпечного руху

Не намагайтеся їздити на літніх шинах взимку: вони погано тримають дорогу на льоду, снігу та ожеледиці. Зимові шини мають спеціальну м'яку гуму і протектор, який відводить сніг та воду, а маркуються символом сніжинки на горах.

Відповідальність за шини на водієві

В Європі водій відповідає за наявність зимових шин. Їзда без них може призвести до штрафів, пунктів у водійських правах та навіть суворіших наслідків у разі аварії.

Де обов'язкові зимові шини

У багатьох європейських країнах (Австрія, Чехія, Сербія, Італія) зимові шини обов'язкові в певні періоди. У Великій Британії вони не є обов'язковими, але рекомендуються, якщо температура опускається нижче + 7 градусів. Штрафи можуть сягати до 5 000 євро.

Зимові / всесезонні шини

Всесезонні шини підходять для легких зимових умов, але лише ті, що мають символ Alpine (сніжинка в горах), вважаються зимовими. Вони мають середню гуму і менш агресивний протектор, тому на льоду та глибокому снігу поступаються справжнім зимовим шинам.

Які ще поради повинен знати водій перед подорожжю?